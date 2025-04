Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Thời tiết toàn quốc thuận lợi cho các hoạt động du lịch

Thời tiết trên phạm vi toàn quốc dịp nghỉ lễ cơ bản thuận lợi, không xuất hiện các hiện tượng thiên tai bất thường, tạo điều kiện thuận tiện cho các hoạt động du lịch, vui chơi, sự kiện ngoài trời.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới, thời tiết trên phạm vi toàn quốc cơ bản thuận lợi, không xuất hiện các hiện tượng thiên tai bất thường, tạo điều kiện thuận tiện cho các hoạt động du lịch, vui chơi, tổ chức sự kiện ngoài trời.

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tại khu vực Bắc Bộ, xu thế thời tiết dịp nghỉ lễ và những ngày đầu tháng Năm tới, dự báo sẽ phổ biến trời ít mưa, nền nhiệt tăng nhẹ. Trong những ngày tiếp theo, khoảng ngày 3-4/5, tại khu vực Bắc Bộ có thể sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ.

Tại Trung Bộ, thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, dự báo sẽ duy trì tình trạng nắng nóng, tuy nhiên mức độ không gay gắt như giai đoạn cuối tháng Tư. Tại Nam Bộ, nắng nóng cũng tiếp tục trên diện rộng, nền nhiệt phổ biến 34-37 độ C.

Về tình hình thời tiết trước dịp nghỉ lễ, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày mai, 19/4, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên bắt đầu ghi nhận nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C; một số nơi, nhiệt độ có thể vượt 37 độ C.

Từ ngày 21/4, dự báo nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội) và các tỉnh Nam Bộ. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội) phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tại khu vực Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ C, nơi cao nhất có thể trên 39 độ C. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C.

Dự báo tại khu vực Bắc Bộ, thời gian nắng nóng có thể kéo dài đến ngày 22/4; tại Trung Bộ, khả năng nắng nóng duy trì đến ngày 23/4. Tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng cũng được dự báo có thể sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới.

Từ ngày 23-28/4, khu vực các tỉnh phía Bắc có khả năng xảy ra mưa rào và dông, nền nhiệt giảm, nắng nóng tạm thời kết thúc.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 23-28/4, thời tiết cũng dịu nhiệt. Theo đó, tình hình nắng nóng sẽ thu hẹp và chỉ xuất hiện cục bộ./.

