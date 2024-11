Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Sáng 15/11, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn năm 2024 đã chính thức diễn ra. Dự diễn tập có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) và phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo diễn tập.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an); đại diện các sở, ngành, đơn vị trong Ban Chỉ đạo; lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH các tỉnh: Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ngãi tham dự diễn tập.

Các đại biểu dự diễn tập.

Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) là một trong những dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ USD. Sau khi bảo dưỡng thành công vào cuối năm 2023, nhà máy luôn hoạt động trên 100% công suất thiết kế. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2024, NSRP đã sản xuất hơn 6,3 triệu tấn xăng dầu, trong đó xuất bán ra thị trường trong nước hơn 6,1 triệu tấn và xuất khẩu hơn 145.000 tấn sản phẩm. Toàn bộ hệ thống, thiết bị PCCC trong nhà máy đều hoạt động theo cơ chế tự động hóa và bán tự động hóa. Công ty đã trang bị 6 phương tiện chữa cháy và đã thành lập Đội PCCC chuyên ngành với 136 đội viên. Lực lượng chuyên ngành được đào tạo bài bản, bồi dưỡng kỹ năng chữa cháy, ứng phó sự cố hóa chất, tràn dầu thường xuyên, duy trì nghiêm túc chế độ trực 24/7, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Đây là cuộc diễn tập có sự tham gia của hơn 180 cán bộ, chiến sĩ và gần 30 phương tiện chữa cháy nhằm xử lý tình huống cháy lớn, phức tạp, kéo dài, vượt quá khả năng xử lý của địa phương sẽ cần tới sự chi viện của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH của các địa phương lân cận theo quy chế phối hợp trong chữa cháy và CNCH của các địa phương.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Các lực lượng tham gia diễn tập đã thực hành tình huống giả định: Trong quá trình kiểm định, bảo dưỡng van an toàn trên đỉnh bồn khí LPG số hiệu 154-TK-020, không may, trục cẩu gặp sự cố khiến van rơi từ trên cao xuống, làm nứt vỡ thành bồn. Khí LPG rò rỉ từ vị trí nứt nhanh chóng hóa hơi và bắt cháy do tĩnh điện. Trong khi đó, hệ thống phun nước làm mát cho bồn không hoạt động do đang sửa chữa. Với đặc thù của khí LPG, đám cháy nhanh chóng bùng phát, tỏa ra lượng nhiệt bức xạ lớn kèm khí độc, tác động trực tiếp đến bồn chứa bên cạnh LPG 154-TK-019 và hệ thống công nghệ ở xung quanh, nguy cơ xảy ra nổ các bồn rất cao.

Tình huống giả định sự cố cháy trên trên đỉnh bồn khí LPG số hiệu 154-TK-020.

Cùng lúc này, tại khu vực xuất xăng A95, vừa nghe chuông báo động sơ tán, 1 lái xe bồn đã không giữ được bình tĩnh đã điều khiển xe chạy khi chưa kịp đóng nắp téc xăng và đâm vào 1 xe bồn khác đang chờ nhập hàng. Vụ va chạm đã khiến 2 đầu xe biến dạng, toàn bộ 4 người trên xe bị mắc kẹt. Xăng dầu chảy loang ra ngoài kết hợp với nhiệt từ động cơ đã gây cháy khu vực xung quanh xe khoảng 30m2.

Tại phần 1, các đại biểu, lực lượng đã xem trình chiếu video giới thiệu cơ chế xử lý, chỉ huy, điều hành; chạy mô phỏng tình huống cháy, sự cố, tai nạn, các hoạt động xử lý của lực lượng cơ sở, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, các lực lượng tham gia tại hiện trường.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Phùng Xuân Tiến phát lệnh diễn tập thực binh.

Ở phần 2 - diễn tập thực binh được tổ chức theo 4 giai đoạn.

Lực lượng tại chỗ triển khai ứng phó ngay lập tức.

Tại giai đoạn 1, lực lượng cơ sở triển khai các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Khi phát hiện sự cố cháy tại bể 154-TK-020, trưởng nhóm vận hành khu vực đã ngay lập tức yêu cầu dừng mọi công việc; yêu cầu vận hành viên khu vực nhấn nút báo động khẩn cấp và báo cáo tình hình sự cố tới trưởng ca vận hành khu vực. Tại Phòng điều khiển, hệ thống giám sát tự động cũng phát ra tín hiệu cảnh báo nhiệt độ bể chứa LPG tăng nhanh và nồng độ khí LPG ở mức rất cao. Ngay sau khi nhận tín hiệu báo cháy, nhân viên trực thông báo tới Chỉ huy chữa cháy và toàn bộ chiến sỹ để điều động lực lượng chữa cháy chuyên ngành tới ứng phó ngay lập tức. Trước tình hình đám cháy có khả năng vượt tầm kiểm soát, Trưởng ban chỉ đạo ứng phó sự cố lập tức yêu cầu liên lạc báo cáo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị hỗ trợ.

Cảnh sát PCCC&CNCH lập tức yêu cầu thông báo lệnh điều động tối đa lực lượng, phương tiện của các đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Nhận thông tin báo cháy từ trực ban 114, Cảnh sát PCCC&CNCH lập tức yêu cầu thông báo lệnh điều động tối đa lực lượng, phương tiện của các đội PCCC&CNCH trên toàn tỉnh đến hỗ trợ nhà máy xử lý sự cố. Cùng với đó, thông tin tới Bệnh viện đa khoa thị xã Nghi Sơn, Công an thị xã Nghi Sơn, Công an các phường Mai Lâm, Tĩnh Hải, Hải Yến thuộc thị xã Nghi Sơn cùng tham gia công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời xin ý kiến của lãnh đạo Công an tỉnh và Trưởng ban chỉ đạo công tác PCCC&CNCH và phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo.

Các lực lượng triển khai đội hình phun nước làm mát xe téc đang cháy tại khu vực A95.

Tại giai đoạn 2, chỉ 5 phút sau khi điều động, Đội PCCC&CNCH khu vực 2 đã có mặt tại hiện trường, tiếp nhận quyền chỉ huy chữa cháy từ chỉ huy hiện trường của nhà máy. Chỉ huy chữa cháy chia lực lượng làm 2 mũi tấn công.

Mũi thứ nhất gồm 1 xe chữa cháy triển khai lăng mặt đất làm mát khu vực bồn chứa LPG và lăng màng nước làm mát cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy. Mũi thứ 2 gồm 1 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ triển khai đội hình phun nước làm mát xe téc đang cháy tại khu vực A95 và sử dụng thiết bị phá cửa xe, giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị lân cận tới hỗ trợ.

Xe cứu thương đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Với sự khẩn trương, tích cực, phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, những nạn nhân đầu tiên trong vụ cháy ở khu vực A95 đã được sơ cấp cứu kịp thời và chuyển đến các cơ sở y tế.

Bệnh viện đa khoa thị xã Nghi Sơn có mặt cùng các lực lượng cứu hộ tiến hành sơ cấp cứu nạn nhân và chuyển đến các cơ sở y tế.

Tại giai đoạn 3, ngay sau khi nhận được báo cáo từ Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã lập tức lên đường đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhận định tại khu vực A95 đã đảm bảo lực lượng, phương tiện, đồng chí đã lập tức chỉ đạo các lực lượng chuyển sang phun bọt để tổng tấn công dập tắt đám cháy.

Các lực lượng tổng lực dập tắt đám cháy tại khu vực A95

Lúc này, lực lượng Cảnh sát cơ động và dân quân tự vệ cũng đã khẩn trương vận chuyển bao cát vào khu vực trạm nạp A95, thiết lập đê bao, ngăn xăng, dầu chảy loang gây cháy lớn cũng như ảnh hưởng đến môi trường. Xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã có mặt, phối hợp cùng lực lượng y tế của địa phương đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Công an tỉnh đã lập tức chỉ đạo các lực lượng chuyển sang phun bọt, để tổng tấn công dập tắt đám cháy tại khu vực nhập xăng A95.

Lực lượng Cảnh sát cơ động và dân quân tự vệ vận chuyển bao cát vào khu vực trạm nạp A95, thiết lập đê bao, ngăn xăng, dầu chảy loang gây cháy lớn cũng như ảnh hưởng đến môi trường.

Tại giai đoạn 4 - tổng tấn công dập tắt đám cháy, nhận chỉ đạo từ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động ngay 1 xe thang và 1 xe chữa cháy đến hỗ trợ Công an tỉnh Thanh Hóa dập tắt đám cháy tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Công an tỉnh Nghệ An đã điều động ngay 1 xe thang và 1 xe chữa cháy đến hỗ trợ Công an tỉnh Thanh Hóa dập tắt đám cháy tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tại trạm xuất xăng A95, với chiến thuật chữa cháy chính xác và thực hiện chia lực lượng hợp lý, đám cháy đã cơ bản được dập tắt, toàn bộ các nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe bồn đã được đưa ra ngoài.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Phùng Xuân Tiến trực tiếp chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Chỉ huy chữa cháy lệnh các phương tiện ngừng phun bọt, 2 xe chữa cháy tiếp tục duy trì phun nước làm mát vùng cháy; 3 xe chữa cháy còn lại nhanh chóng di chuyển sang khu vực bồn bể LPG để tập trung lực lượng phương tiện, tổng tấn công dập tắt đám cháy tại đây.

Các lực lượng chuyển sang phun nước áp lực cao, hướng trực tiếp vào ngọn lửa trên bồn LPG TK 020 để tổng tấn công, dập tắt đám cháy.

Khi khu vực LPG đã có đủ phương tiện cùng lực lượng chữa cháy, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh ra lệnh các lực lượng chuyển sang phun nước áp lực cao, hướng trực tiếp vào ngọn lửa trên bồn LPG TK 020 để tổng tấn công, dập tắt đám cháy. Chỉ sau 3 phút tổng tấn công, ngọn lửa tại bồn LPG đã được dập tắt.

Video diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Nhờ triển khai song song 2 phương thức áp chế đám cháy hiện hữu và ngăn không phát sinh các sự cố dẫn đến cháy trở lại, sự cố cháy tại bồn LPG đã được khống chế hoàn toàn. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh các lực lượng ngừng phun nước, tiến hành thu hồi phương tiện, kết thúc công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; triển khai công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự cố.

Đại diện lãnh đạo Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn phát biểu tại buổi diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo sau kết thúc diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã biểu dương các thành viên trong Ban Chỉ đạo tổ chức xây dựng kịch bản tình huống một cách sát thực tế, bài bản, khoa học; đồng thời biểu dương sự tham gia phối hợp, tinh thần tập luyện, diễn tập nhuần nhuyễn, an toàn, thành công của các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chuyên ngành, lực lượng tại chỗ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu, chỉ đạo sau diễn tập.

Đồng chí nhấn mạnh: Diễn tập đã bảo đảm được mục tiêu nâng cao năng lực chỉ huy điều hành và công tác phối hợp của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với lực lượng PCCC chuyên ngành và các lực lượng khác để xử lý các vụ cháy, nổ hoặc tai nạn, sự cố lớn, phức tạp có thể xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ có hiệu quả đối với mục tiêu phát triển ổn định công trình trọng điểm Nhà máy lọc hóa dầu nói riêng cũng như các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong công tác chữa cháy và CNCH.

Thông qua diễn tập, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương, các doanh nghiệp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn, tai nạn, sự cố; đồng thời đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục đúc rút từ kinh nghiệm diễn tập để nâng cao năng lực các lực lượng, sẵn sàng ứng phó khi có hỏa hoạn, tai nạn, sự cố xảy ra, nhất là những vụ cháy lớn, có phát sinh sự cố hóa chất, gây nguy cơ cao thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

