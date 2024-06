Diễn đàn tư vấn pháp lý, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 21/6, Công an tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND TP Thanh Hóa tổ chức diễn đàn tư vấn pháp lý, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Toàn cảnh diễn đàn.

Tại diễn đàn, gần 500 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn TP Thanh Hóa đã được các cơ quan chức năng, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phổ biến các quy định của pháp luật và một số vấn đề pháp lý thường gặp trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, đại diện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trực tiếp tư vấn về hồ sơ, thủ tục vay vốn cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 12 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Đồng thời, với sự tham gia của 12 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự trên địa bàn TP Thanh Hóa, những người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn TP Thanh Hóa cũng có cơ hội được tiếp cận với thông tin tuyển dụng, đào tạo để tìm kiếm ngành nghề phù hợp.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại diễn đàn.

Diễn đàn tư vấn pháp lý, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng nằm trong chuỗi các hoạt động do Công an tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức, nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù vượt qua tự ti, mặc cảm, hòa nhập cộng đồng tốt hơn, từng bước ổn định cuộc sống. Qua đó giảm tỷ lệ tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Được biết, trong 3 năm trở lại đây, lực lượng công an các cấp đã làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục gần 4.000 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp chỉ đạo có hiệu quả công tác này. Đến nay, trên toàn tỉnh đang duy trì hoạt động của 84 mô hình quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư; đã có 191 người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ vay vốn; trong đó có hơn 17 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương phân bổ về và hơn 9 tỷ đồng từ nguồn vốn UBND tỉnh chuyển sang do Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh bố trí từ nguồn ngân sách địa phương.

Quốc Hương