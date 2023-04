Sau 35 năm với gần 14.000 buổi biểu diễn - số lượng buổi biểu diễn dài nhất trong lịch sử sân khấu kịch Broadway của Mỹ, vở nhạc kịch "The Phantom of the Opera" ("Bóng ma trong nhà hát") đã hạ màn lần cuối cùng vào ngày 16/4.

{title} “Bóng ma trong nhà hát” hạ màn lần cuối sau 35 năm tỏa sáng Biển quảng cáo vở nhạc kịch "Bóng ma trong nhà hát" của sân khấu Broadway tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN) Sau 35 năm với gần 14.000 buổi biểu diễn - số lượng buổi biểu diễn dài nhất trong lịch sử sân khấu kịch Broadway của Mỹ, vở nhạc kịch “The Phantom of the Opera” (“Bóng ma trong nhà hát”) đã hạ màn lần cuối cùng vào ngày 16/4. “Bóng ma trong nhà hát” là vở nhạc kịch vô cùng ăn khách của nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber kể về một thiên tài âm nhạc đeo mặt nạ (Phantom). Anh chạy trốn khỏi xã hội mà anh căm ghét, trú ẩn trong mê cung của những tầng hầm và kho chứa bên dưới nhà hát Opera tại Paris (Pháp). Anh đem lòng yêu nữ diễn viên phụ xinh đẹp Christie, dạy cô hát Opera và được nhận vai chính làm rung động cả Paris. Tuy nhiên, tình yêu không được đáp lại đã khiến con tim anh tan vỡ. Cho đến nay, vở nhạc kịch kinh điển này đã thu hút 20 triệu khán giả và đạt doanh số bán vé lên tới 1,4 tỷ USD. Trong buổi biểu diễn cuối cùng, Nhà hát Majestic thuộc hệ thống sân khấu Broadway đã ghi nhận hiện tượng “cháy vé” với số lượng khán giả lên tới 13.981 người. Nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber cũng đã xuất hiện trước sự tán dương của hàng nghìn khán giả. Ông dành buổi biểu diễn này để tưởng nhớ người con trai của mình đã mất vì ung thư vào tháng 3 năm nay. Dù “Bóng ma trong nhà hát” liên tiếp lập chuỗi kỷ lục, nhưng các nhà sản xuất vẫn quyết định khép lại các buổi trình diễn vở nhạc kịch này khi phải chật vật để phục hồi sau 18 tháng sân khấu Broadway đóng cửa do đại dịch COVID-19. Vào tháng 9 năm ngoái, nhà sản xuất người Anh Cameron Mackintosh cho biết việc dàn dựng vở nhạc kịch này bắt đầu lỗ do lượng khách quốc tế trở lại thành phố New York tương đối thấp sau đại dịch COVID-19. Chi phí sản xuất tăng, khoảng 950.000 USD mỗi tuần, cũng là một yếu tố khiến các nhà sản xuất không thể tiếp tục đầu tư dàn dựng vở diễn này. Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào tháng 1/1988, “Bóng ma trong nhà hát” đã tạo sức hút lớn với người dân New York cũng như với du khách, qua đó trở thành một biểu tượng của khu vực nhà hát kịch nổi tiếng. Trong suốt 35 năm qua, ước tính khoảng 6.500 người đã tham gia và phục vụ cho gần 14.000 buổi biểu diễn vở này, trong đó có gần 450 diễn viên. “Bóng ma trong nhà hát” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên bằng tiếng Pháp của tiểu thuyết gia Gaston Leroux. Tác phẩm này đã giành được 7 giải thưởng Tony vào năm 1988, trong đó có giải âm nhạc xuất sắc nhất, và trở thành show công diễn dài nhất trong lịch sử Broadway kể từ ngày 9/1/2006.Sau 18 tháng buộc phải đóng cửa do những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sân khấu nhạc kịch Broadway danh tiếng ở thành phố New York (Mỹ) đã sáng đèn trở lại trong ngày 14/9/2021. Broadway là một trong những địa điểm biểu diễn đầu tiên quyết định đóng cửa sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ vào giữa tháng 3/2020, song là địa điểm biểu diễn cuối cùng được mở lại tại Mỹ trong “trạng thái bình thường mới.” Ban quản lý Broadway đã mất nhiều tháng để nâng cấp hệ thống lọc không khí và tìm ra biện pháp để đảm bảo giãn cách xã hội tại sân khấu nhạc kịch vốn nổi tiếng là lấy đi nhiều mồ hôi và nước mắt của những người từng đến nơi này. (TTXVN/Vietnam+)