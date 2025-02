Dịch vụ vận hành - Thước đo đẳng cấp của nhà chung cư

Dịch vụ quản lý, vận hành chuyên nghiệp là một trong những thước đo sự đẳng cấp của dự án và là tiêu chí quan trọng khi lựa chọn chốn an cư của cư dân hiện đại.

Chuyển đổi không gian sống đề cao sự văn minh, an toàn

Dự định ra ở riêng trong năm nay, chị Nguyễn Thảo Linh (30 tuổi, TP Thanh Hóa) đang tìm hiểu về các dự án chung cư trên địa bàn thay vì nhà mặt đất truyền thống. Một phần vì giá nhà đất quá cao đối với một người trẻ như chị, phần nhiều là bởi các khu chung cư hiện đại, được quy hoạch tốt dễ dàng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống chỉ trong vài bước chân.

“Các dự án chung cư được đầu tư bài bản thường có đầy đủ tiện ích thương mại, dịch vụ ngay dưới nhà. Bên cạnh đó, an ninh, an toàn được bảo đảm, tòa nhà thường được vận hành bởi một đơn vị quản lý chuyên nghiệp. Đây đều là những điều mà nhà mặt đất gần như không đáp ứng được”, chị Linh cho biết.

Chung cư với lợi thế về dịch vụ quản lý vận hành bài bản, chuyên nghiệp đang được phần lớn cư dân trẻ ưu tiên lựa chọn.

Tương tự, anh Vũ Ngọc Giang (32 tuổi) - giảng viên một trường đại học tại TP. Thanh Hoá, cũng không còn mặn mà với mô hình nhà mặt đất truyền thống.

“Tôi không thích ở nhà mặt đất vì thiếu tiện ích, muốn đi đâu cũng mất rất nhiều thời gian. Chưa kể nhà mặt đất còn thường xuyên chịu cảnh ồn ào, bị làm phiền. Trong khi đó ở chung cư được đảm bảo sự riêng tư, mọi thứ đều trong trạng thái sẵn sàng, từ tiện ích đến dịch vụ”, anh Giang chia sẻ.

Tất nhiên, không phải dự án chung cư nào cũng đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng như chị Linh hay anh Giang. Trên thị trường BĐS, các dự án cao tầng sở hữu đơn vị quản lý vận hành uy tín, cung cấp các dịch vụ từ vệ sinh toà nhà, chăm sóc cảnh quan đến bảo vệ an ninh, hỗ trợ cư dân thường được ưu tiên lựa chọn và cũng là các dự án nhanh hết hàng nhất.

Ngày nay, cư dân hiện đại không chỉ tìm kiếm một nơi ở mà còn mong muốn một không gian đủ đầy trải nghiệm, sống, hưởng thụ và tạo ra giá trị bền vững. Điều này lý giải vì sao tại các dự án chung cư thế hệ mới, bên cạnh việc xây dựng tiện ích, cảnh quan, các chủ đầu tư lại đặc biệt chú trọng đến xây dựng chất lượng cho dịch vụ vận hành.

Vận hành bài bản, an toàn - điểm cộng vượt trội của chung cư Vinhomes

Trong số các chủ đầu tư nổi bật trên thị trường, dịch vụ quản lý vận hành của Vinhomes với bộ tiêu chuẩn quốc tế đã được khẳng định chất lượng ở 29 khu đô thị trên toàn quốc được xem là một hình mẫu.

Không chỉ phát triển và xây dựng dự án, việc trực tiếp quản lý vận hành chính là cách để Vinhomes đảm bảo chất lượng sống và môi trường đô thị lý tưởng cho cư dân. Tại các dự án của Vinhomes trên khắp cả nước, cư dân luôn tìm thấy trải nghiệm sống tiện nghi và trọn vẹn nhờ được thừa hưởng chuỗi tiện ích "tất cả trong một”. Cũng nhờ đó, tiêu chuẩn của phân khúc chung cư tại Việt Nam được nâng cao, góp phần thay đổi diện mạo đô thị.

“Tiêu chuẩn vận hành tại khu đô thị Vinhomes thì khỏi phải bàn. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn túc trực 24/7, hệ thống tiện ích nội khu được chăm chút tỉ mỉ, đúng quy trình. Nhờ đó, khi trở về nhà, cư dân chúng tôi đều cảm thấy rất thoải mái trong một không gian sống an toàn và đầy đủ tiện nghi”, bà Thu Hiền, cư dân phân khu thấp tầng tại khu đô thị đã đi vào hoạt động Vinhomes Star City (TP Thanh Hóa) chia sẻ.

Bà Hiền cũng cho biết, sắp tới đây, vợ chồng con trai bà sẽ chuyển về sống tại phân khu The Kyoto – phân khu cao tầng đầu tiên của khu đô thị để vừa sống gần bố mẹ, vừa tận hưởng chuẩn sống Vinhomes vượt trội với dịch vụ vận hành chuẩn quốc tế. Cặp vợ chồng trẻ đang nhắm tới tòa căn hộ K5 thuộc bộ đôi tòa tháp cao cấp The Premium chuẩn bị được mở bán.

“Chúng tôi đã đi thăm nhà mẫu, khảo sát các tòa đã mở bán trước đó và cảnh quan, tiện ích của phân khu The Kyoto và cảm thấy rất hài lòng”, bà Hiền cho biết.

The Premium Kyoto K5 dưới sự quản lý, vận hành của Vinhomes được kỳ vọng sẽ trở thành chốn an cư lý tưởng cho cư dân Thanh Hoá.

Tại The Kyoto K5, cư dân có thể an tâm tuyệt đối khi có hệ thống an ninh thông minh đa lớp bảo vệ. Nhờ đó, việc quản lý ra vào, vận hành thang máy, cũng như phát hiện và cảnh báo kẻ gian trở nên nhanh chóng, kịp thời. Cư dân cũng sẽ được trải nghiệm một cuộc sống tiện nghi vượt trội với đội ngũ nhân viên túc trực 24/7, giúp giải đáp mọi khúc mắc, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, dù là nhỏ nhất.

Bên cạnh đó, hệ tiện ích cảnh quan của K5 được kế thừa từ The Kyoto, mang đậm phong cách xứ sở mặt trời mọc Nhật Bản. Từ bể bơi phong cách resort, khu gym, yoga, đến công viên Nhật Bản, khu BBQ ngoài trời... sẽ mang lại không gian sống nghỉ dưỡng suốt 365 ngày. Trong khi đó, các nhu cầu thiết yếu như học tập, chăm sóc sức khỏe sẽ được đáp ứng bởi hệ thống trường học liên cấp chuẩn quốc tế Vinschool và phòng khám Vinmec.

Nằm tại vị trí cửa ngõ của Vinhomes Star City, ngay trên đại lộ Nguyễn Hoàng, The Premium Kyoto K5 với những tiêu chuẩn cao cấp được đánh giá sẽ là điểm đến an cư lý tưởng cho cộng đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh Thanh Hóa đang là địa phương phát triển mạnh mẽ, thu hút lực lượng lao động chất lượng cao đến địa phương an cư, làm việc với nhu cầu tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp, tiện nghi, K5 còn là lựa chọn đầu tư lý tưởng để khai thác kinh doanh lưu trú, cho thuê. Do đó, khi chính thức mở bán ra thị trường, tòa căn hộ cao cấp cuối cùng của The Kyoto hứa hẹn sẽ nhanh chóng “cháy hàng” như những kỷ lục đã được thiết lập trước đó.

Nguyễn Lương