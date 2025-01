Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội

Chiều 13/1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền năm 2024; mở đợt cao điểm tuyên truyền nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc- Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã thông tin đến các cơ quan báo chí những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp tuyên truyền và kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm ANTT năm 2024, nhất là kết quả bước đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Trong đó, nổi bật là một số kết quả đạt được trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia; công tác phòng, chống tội phạm; quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Đáng chú ý, trong tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, siết chặt quản lý đối với công dân xuất nhập cảnh vào địa bàn; phát hiện, điều tra, xử lý 33 vụ, 73 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; nhanh chóng điều tra, làm rõ 17 vụ, 23 đối tượng trộm cắp tài sản; phát hiện, bắt giữ 35 vụ, 84 đối tượng liên quan đến ma tuý...

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các phóng viên, nhà báo đã đề xuất Công an tỉnh cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến việc cung cấp thông tin cho báo chí để báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, nhất là trước các vấn đề mới, nóng, nổi cộm. Cần có cơ chế phát ngôn phù hợp để kịp thời cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí nắm bắt, tuyên truyền. Có giải pháp, tạo cơ chế để phóng viên, nhà báo thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị công an cơ sở thuận lợi...

Công an tỉnh cũng cần chú trọng đẩy mạnh đấu tranh đối với tội phạm lợi dụng công nghệ cao để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong đó, cần chú ý thông tin hướng dẫn gắn với các sự vụ để nâng cao hiệu quả truyên truyền và nhận thức cho người dân; đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin cảnh báo giúp người dân nhận diện các thông tin lừa đảo trên các nền tảng mạng xã hội... Tăng cường công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là xử lý nghiêm vi phạm về trật tự, an toàn giao thông...

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, báo chí đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Công an tỉnh trong thời gian qua; đồng thời trân trọng tiếp thu những ý kiến, đề xuất, góp ý của các phóng viên, nhà báo để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị: Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành, vào cuộc cùng Công an Thanh Hóa; kịp thời phản ánh những chiến công, hình ảnh đẹp và những khó khăn, gian khổ của Công an Thanh Hóa trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, cung cấp những thông tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao tặng Bằng khen và thưởng đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá.

Nhân dịp này, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trao tặng Bằng khen và thưởng đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá. 14 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2024 được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Quốc Hương