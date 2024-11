Đẩy mạnh kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP dịp cuối năm

Đã thành thông lệ, cuối năm là thời điểm tiêu thụ hàng hóa lớn, nhất là các mặt hàng tiêu dùng, sản phẩm OCOP và hàng hóa nông sản. Do đó, ngay từ tháng 10, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh sản xuất, gia tăng số lượng, chất lượng sản phẩm để phục vụ thị trường. Đồng thời thực hiện nhiều giải pháp để kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại yến sào xứ Thanh (Hậu Lộc) đẩy mạnh sản xuất sản phẩm OCOP từ yến cung ứng cho thị trường dịp cuối năm.

Hiện toàn tỉnh có 560 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 - 5 sao. Trong đó, hầu hết là nông sản, thực phẩm chế biến. Đây đều là các mặt hàng thích hợp để làm quà biếu và tiêu dùng trong dịp cuối năm. Do đó, các chủ thể sản xuất đã và đang xây dựng kế hoạch để đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường.

Là một trong những sản phẩm OCOP 3 sao có lượng tiêu thụ lớn, dù còn 2 tháng nữa mới đến giai đoạn cao điểm tiêu thụ hàng hóa song cơ sở sản xuất Bánh lá Nga My 36, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) đã bắt đầu nhận được những đơn hàng lớn cho dịp cuối năm. Đặc biệt, những đơn hàng này không chỉ đến từ trong tỉnh mà còn từ các tỉnh ngoài. Theo đó, ngay từ thời điểm này, đơn vị đã phải chủ động chuẩn bị lượng lớn nguyên liệu, nguồn nhân lực để đảm bảo sản xuất. Chị Hoàng Thị Minh Ngà, chủ cơ sở sản xuất bánh lá Nga My 36, cho biết: "Cơ sở đã xây dựng được nhãn hiệu cho sản phẩm bánh răng bừa và bánh bột lọc. Với việc khẳng định được chất lượng, uy tín, cơ sở đang có lượng tiêu thụ lớn ở các bếp ăn tập thể, cửa hàng thực phẩm sạch và các ngày lễ tết; trung bình tiêu thụ từ 2.800 đến 3.000 cái/ngày. Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, sẵn sàng cung ứng số lượng sản phẩm tăng từ 10 - 20% so với ngày thường thì cơ sở còn nghiên cứu, đưa ra thị trường 2 sản phẩm mới là bánh răng bừa rau má và bánh bột lọc rau má, góp phần làm phong phú thêm cho lựa chọn của người tiêu dùng và quảng bá nét độc đáo, đặc trưng cho sản phẩm ẩm thực xứ Thanh”.

Không chỉ tăng quy mô sản xuất dịp cuối năm, để thu hút khách hàng và thúc đẩy tiêu thụ, nhiều cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP đã tập trung phát triển mẫu mã sản phẩm để thu hút khách hàng. Đồng thời, chủ động thực hiện tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua nhiều kênh nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. Chị Hà Thị Xem, xã Yên Thắng (Lang Chánh), chủ cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP 3 sao Muối mắc khẻn Mường Đeng, cho biết: "Để chớp lấy cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm dịp cuối năm, bên cạnh việc tiêu thụ tại những kênh phân phối truyền thống và các cửa hàng trưng bày sản phẩm, cơ sở còn tổ chức các buổi livestream giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số. Đồng thời, tích cực tham gia các hội chợ, hội nghị quảng bá sản phẩm được các cơ quan, sở, ngành trong tỉnh tổ chức. Qua đó, vừa có thể lấy ý kiến khách hàng trực tiếp để cải tiến và hoàn thiện sản phẩm, vừa giới thiệu, quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ qua kênh bán lẻ”.

Cơ sở sản xuất bánh lá Nga My 36, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) đẩy mạnh sản xuất để cung ứng cho thị trường.

Theo khảo sát của Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, thời điểm này, 314 chủ thể sản xuất OCOP của tỉnh đã và đang chủ động kế hoạch sản xuất hàng hóa cho dịp cuối năm. Đây không chỉ là giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thị trường mà còn là cơ hội để các chủ thể gia tăng doanh thu, lợi nhuận, khẳng định vị thế của sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa trên thị trường.

Ông Phan Xuân Hùng, Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp, Tổ trưởng tổ quản lý OCOP (thuộc Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM), cho biết: "Đã thành thông lệ, dịp cuối năm, Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh lại tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức không gian quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp. Dự kiến sự kiện dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tới đây không chỉ là cơ hội thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối các chủ thể sản xuất với các đơn vị tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh, mà còn là dịp để Nhân dân được tiếp cận, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm OCOP và các sản phẩm thế mạnh của tỉnh”.

Tin tưởng rằng với sự chủ động từ các chủ thể và sự hỗ trợ, khuyến khích của các sở, ngành, địa phương, sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu thị trường tiêu dùng dịp cuối năm, dịp tết. Đồng thời, với sự bảo chứng về chất lượng, sản phẩm OCOP xứ Thanh sẽ giúp khách hàng có thêm nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm chất lượng, mẫu mã phong phú, đa dạng, không chỉ để tiêu dùng mà còn làm quà tặng trang trọng, thiết thực, ý nghĩa.

Bài và ảnh: Thanh Hòa