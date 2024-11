Đấu tranh với tội phạm trộm cắp

Thời gian gần đây, trên phạm vi cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản đang có xu hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, gây thiệt hại về tài sản, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Lực lượng công an thực nghiệm điều tra tại hiện trường vụ án trộm cắp dây cáp điện tại các mặt bằng dự án dân cư đô thị trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Trước tình hình đó, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trộm cắp tài sản, các đơn vị, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm; nhận biết và cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản cũng như các biện pháp phòng ngừa để chủ động quản lý và bảo vệ phương tiện, tài sản của mình. Ngoài ra, lực lượng công an trong tỉnh đã thường xuyên tăng cường xuống cơ sở gặp gỡ, trao đổi, nắm tình hình tại các tổ an ninh xã hội, tổ bảo vệ dân phố, lực lượng bảo vệ của các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp nơi tội phạm trộm cắp thường lợi dụng sơ hở để hoạt động.

Cùng với đó, lực lượng công an trong tỉnh đã xây dựng nhiều phương án, kế hoạch, biện pháp công tác nghiệp vụ chuyên sâu; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp có hiệu quả đối với tội phạm trộm cắp. Đồng thời tập trung điều tra xử lý nhanh các vụ trộm cắp tài sản đã xảy ra, trong đó đấu tranh quyết liệt với các băng, ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, liên địa bàn; tội phạm trộm cắp ô tô, xe máy, trộm cắp trong nhà dân, trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học...

Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ gần 400 vụ trộm cắp tài sản; thu hồi nhiều tài sản có giá trị bị trộm cắp trả lại cho người dân. Trong đó, đã điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản lớn, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, được quần chúng Nhân dân và các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Điển hình, ngày 19/8/2024, Công an huyện Thọ Xuân đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Lê Doãn Thực, sinh năm 1988, ở thị trấn Thọ Xuân; Lê Đức Chung, sinh năm 1997, ở xã Xuân Trường và Ngô Văn Tuấn, sinh năm 1984, ở xã Xuân Giang (Thọ Xuân). Theo kết quả điều tra, do nghiện ma túy nên Lê Doãn Thực và Lê Đức Chung đã rủ nhau đi trộm cắp chó vào ban đêm. Để thực hiện hành vi trộm cắp, 2 đối tượng đã giả vờ làm những người đi đánh bắt cá, soi ếch vào ban đêm. Khi phát hiện thấy chó chạy ngoài đường thì dùng kích điện hoặc thòng lọng để bắt chó, sau đó mang đến nhà Ngô Văn Tuấn ở xã Xuân Giang để bán. Được biết, trung bình mỗi tối, bọn chúng trộm cắp được từ 5 - 7 con chó với trọng lượng khoảng 50kg. Chỉ tính từ đầu tháng 8 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã trộm cắp gần 100 con trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc và Lang Chánh.

Gần đây nhất, ngày 28/8/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Quảng Xương và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp dây cáp điện tại các mặt bằng dự án dân cư đô thị trên địa bàn huyện Quảng Xương. Các đối tượng gồm: Lê Văn Lưu (sinh năm 1995), Trần Văn Thành (sinh năm 1992), đều trú tại huyện Yên Định và Trịnh Thị Thủy (sinh năm 1982), trú tại huyện Quảng Xương; thu giữ 2 kìm cắt dây cáp điện và nhiều đoạn dây điện lõi đồng đã được các đối tượng cắt ngắn để dễ dàng vận chuyển, tiêu thụ. Trước đó, theo quần chúng Nhân dân phản ánh, từ đầu năm 2024 đến nay tại một số mặt bằng dự án dân cư đô thị thị trấn Tân Phong và xã Quảng Bình (Quảng Xương) liên tiếp xảy ra hàng chục vụ cắt trộm dây cáp điện, ước tính thiệt hại hơn 6 tỷ đồng. Sau thời gian khẩn trương điều tra, xác minh, 3 đối tượng Lưu, Thành và Thủy khai nhận đã tổ chức thành công 16 vụ lấy cắp dây điện lõi đồng. Thủ đoạn hoạt động của đối tượng là lựa chọn mặt bằng có ít hộ gia đình sinh sống và vắng người qua lại, không có camera giám sát, lợi dụng trời tối sử dụng kìm, găng tay, xà beng để thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện ngầm rồi bán cho cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thị trấn Tân Phong...

Dự báo trong những tháng cuối năm, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm cắp tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp tục có diễn biến phức tạp. Vì vậy, ngoài sự quyết liệt, tăng cường trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an, thiết nghĩ, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, chủ động phòng ngừa, bịt kín sơ hở không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; khi phát hiện các đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hoặc các đối tượng có biểu hiện thường xuyên lui tới nắm tình hình, tiếp cận nhà, tài sản của người khác... kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết.

Bài và ảnh: Quốc Hương