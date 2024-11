Truyền thông “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông”

Sáng 9/11, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, Báo Công lý, Tòa án Nhân dân tối cao và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo điểm về hoạt động truyền thông “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” thông qua bộ tài liệu “Mô hình phiên tòa giả định”.

Quang cảnh chương trình

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Đại tá, PGS.TS Lê Huy Trí, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân; Thẩm phán Nguyễn Đình Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I, Tòa án nhân dân tối cao; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện các cơ quan, ban, ngành, các lực lượng chức năng, lãnh đạo các thị xã, huyện, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa; Tòa án nhân dân tối cao; Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW cùng 500 học sinh, sinh viên, các phụ huynh học sinh, thầy, cô giáo thuộc các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng các đại biểu dự chương trình.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh Thanh Hóa cùng các địa phương luôn xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự ATGT kịp thời, hiệu quả, có tính định hướng, dài hạn, phù hợp với thực tế từng địa phương. Đối với tỉnh Thanh Hóa, công tác đảm bảo ATGT cho học sinh đến trường đã được các cấp, các ngành quan tâm trong nhiều năm bằng những giải pháp như: đầu tư mở rộng hạ tầng giao thông khu vực cổng trường học, xây dựng mô hình “Trường học an toàn giao thông”. Ngay sau khi có kế hoạch hành động của Ủy ban ATGT Quốc gia thực hiện quy định của pháp luật về “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” được ban hành, ban ATGT tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh gắn với “Trường học an toàn giao thông”.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chương trình truyền thông “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” thông qua bộ tài liệu “Mô hình phiên tòa giả định” được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa đúng vào ngày Pháp luật Việt Nam có ý nghĩa rất thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông. Đồng thời là diễn đàn để các cấp chính quyền, các nhà trường, các tổ chức đoàn thể, hội, các gia đình nâng cao trách nhiệm trong việc tuyên truyền, quản lý, giáo dục, hướng dẫn kỹ năng cho lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Các đại biểu theo dõi các clip tình huống giao thông dẫn đến phiên toà giả định xét xử vụ việc

Tại chương trình, các đại biểu cùng các em học sinh, sinh viên được theo dõi các clip tình huống giao thông dẫn đến phiên toà giả định xét xử vụ việc. Trong suốt quá trình tái hiện vụ việc, người dẫn chương trình đặt câu hỏi về pháp luật TTATGT liên quan đến vụ việc để giao lưu, tương tác với các học sinh, sinh viên và các đối tượng tham gia chương trình.

Đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham dự chương trình.

Sau mỗi câu trả lời của các bạn học sinh, sinh viên, tổ chuyên gia về pháp luật (gồm Thẩm phán Tòa án nhân, Kiểm sát viên, Lãnh đạo Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện CSGT, đại diện Phòng CSGT, CA tỉnh Thanh Hóa) đưa ra nhận xét, đánh giá, đồng thời định hướng, hướng dẫn người dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT.

Tổ chuyên gia về pháp luật nhận xét, đánh giá câu trả lời của các bạn học sinh, sinh viên.

Clip tái hiện phiên tòa giả định.

Đây là một trong các nội dung nhằm cụ thể hóa các hoạt động năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, chương trình phối hợp số 204/CTPH-TANDTC-UBATGTQG ngày 05/7/2023 giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2030 và Kế hoạch hành động số 282/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Qua đó nhằm mục tiêu tuyên truyền sâu, rộng, lan tỏa tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về TTATGT nói chung và “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” nói riêng của mọi tầng lớp nhân dân trên phạm vi toàn quốc.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành phát biểu kết luận.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, đồng chí Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định: Truyền thông từ bộ tài liệu “Mô hình phiên tòa giả định” là một bước tiến, một cách làm mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Với hình thức trực quan, sinh động, người dân có thể hiểu rõ hơn các quy định pháp luật, nguyên nhân, hậu quả, trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm; từ đó tạo sự tác động mạnh mẽ vào nhận thức, thúc đẩy ý thức tự giác chấp hành pháp luật cũng như nâng cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân.

Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị các đại biểu đến từ Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị sẽ nắm bắt và nghiên cứu áp dụng, triển khai mô hình này một cách hiệu quả và phù hợp tại địa phương, đơn vị mình, góp phần tạo nên một xã hội an toàn, văn minh. Đề nghị Ban Tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình và nội dung “Mô hình phiên tòa giả định”, đảm bảo các tình huống giả định được chọn lọc phù hợp, sát thực với thực tế và tạo ra tác động giáo dục hiệu quả nhất đối với người dân. Ngoài ra, cần có các tài liệu tham khảo và tình huống giả định phù hợp với từng vùng, từng đối tượng để các địa phương có thể dễ dàng áp dụng; tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách tại các tỉnh, thành phố giúp đội ngũ này nắm vững nội dung và cách thức tổ chức mô hình phiên tòa giả định, cũng như kỹ năng truyền thông và xử lý tình huống phát sinh.

Anh Tuân