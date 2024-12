Đấu tranh, bóc gỡ hơn 100 bài viết có nội dung sai sự thật, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

Với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”,“Dùng tích cực để đẩy lùi tiêu cực”, từ đầu năm 2024 đến nay Công an huyện Như Xuân đã rà soát đấu tranh, bóc gỡ hơn 100 bài viết có nội dung sai sự thật, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Công an huyện Như Xuân bắt giữ đối tượng Bùi Văn Tuấn.

Ngoài ra, Công an huyện Như Xuân đã xử lý 5 đối tượng, xử phạt vi phạm, phạt hành chính hàng chục triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật; khởi tố 1 đối tượng về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Điển hình, ngày 4/11/2024 Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1983 ở xã Bình Lương về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, vào các ngày 1 và 7/9/2024, Bùi Văn Tuấn đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook mang tên “Tuấn Dũng” để livestream chửi bới và có những phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ nhằm hạ uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và cán bộ trên địa bàn huyện Như Xuân. Đồng thời Tuấn còn kích động, xúi giục, lôi kéo đông người nhằm cản trở hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong quá trình thi công công trình trên địa bàn huyện Như Xuân.

Quốc Hương