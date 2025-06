Chòng chành Mã giang

Bên kia con nước, người dân thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước vẫn hằng ngày lặng lẽ lên đò qua sông Mã. Thiếu một cây cầu kiên cố khiến cuộc sống của người dân nơi đây trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Khách lên đò qua sông.

Tôi xuống bến đò để sang thôn Thiết Giang cũng là lúc bà con đã chờ sẵn đông đúc. Với nhiều người, đây là chuyến đò thứ hai trong ngày. Bà con nói, đi sớm sang trung tâm mua sắm vật dụng để trở về kịp giờ đi làm. Bao đời nay, người dân thôn Thiết Giang đã quen với cảnh lên đò qua sông mỗi khi muốn rời thôn hay học sinh đến trường... Mùa nắng còn đỡ, đến mùa mưa lũ, dòng sông Mã đổi màu, nước cuồn cuộn đỏ, đò ngang ngừng hoạt động, cả vùng phía tả ngạn sông Mã bị cô lập như một “ốc đảo”.

Bà Bùi Thị Tuyết, Bí thư Chi bộ thôn Thiết Giang cho biết: Thôn có 160 hộ dân, 780 nhân khẩu. Ngoài việc lên đò qua sông để sang được trung tâm xã, bà con, các cháu học sinh đến trường... vẫn còn một sự lựa chọn khác là đi đường vòng xuống cầu La Hán rồi ngược quãng đường gần 20km. Đường xa nên phần lớn người dân đều lựa chọn việc lên đò.

“Thời điểm này học sinh đang nghỉ hè, chứ vào năm học, khoảng đầu giờ sáng hoặc giờ tan tầm, bến đò luôn đông kín người, phải xếp hàng chờ đến lượt”, bà Tuyết nói.

Một thực tế cho thấy, người dân thôn Thiết Giang chủ yếu làm nông nghiệp, song sản phẩm làm ra lại rất khó tiêu thụ bởi giao thông cách trở. Trường hợp có thương lái thu mua thì bà con mất thêm chi phí vận chuyển, trừ hết mọi chi phí đầu tư, lời lãi chẳng còn bao nhiêu. Riêng chuyện làm đường giao thông nội thôn hay người dân làm nhà thì vấn đề vận tải vật liệu xây dựng cũng rất bất cập.

Để giảm nguy cơ mất an toàn, đảm bảo cho người dân đi đò qua sông Mã, từ năm 2015 xã Thiết Ống đã thành lập mô hình “Bến đò ngang an toàn giao thông” do đội thanh niên xung kích của xã đảm nhiệm. Các thành viên tuyên truyền, nhắc nhở người dân mặc áo phao, kiểm tra phương tiện chở khách, kiểm soát luồng lạch, cắm biển báo, ứng trực những ngày nước lớn. Dù vậy, đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời.

Theo tìm hiểu của phóng viên, phía tả sông Mã, ngoài thôn Thiết Giang còn có các thôn Quyết Thắng, Chun, Chiềng. Việc phát triển kinh tế của người dân nơi đây bị hạn chế do thiếu đường giao thông kết nối với trung tâm xã và huyện. Nếu được đầu tư xây dựng cây cầu nối từ Quốc lộ 217 sang thôn Thiết Giang sẽ phục vụ cho nhu cầu đi lại, giao thương của Nhân dân địa phương và các xã lân cận.

Trong nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân địa phương đã đề xuất, bày tỏ mong muốn về việc xây dựng cây cầu kiên cố. Tin vui là Dự án xây dựng cầu trung tâm đô thị Đồng Tâm có dự án cầu nối từ Quốc lộ 217 sang thôn Thiết Giang đã được đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với nguồn kinh phí dự kiến 168 tỷ đồng. Nếu cây cầu hình thành, không chỉ là công trình giao thông, mà còn là “nhịp cầu sinh kế” mở cánh cửa phát triển cho cả vùng.

Trước khi rời bến đò thôn Thiết Giang, tôi gặp một học sinh lớp 6, hỏi em có mong ước về cây cầu kiên cố và câu trả lời khiến tôi lặng người: “Cháu mong có cầu mới để bố mẹ không phải lo lắng khi con đi học. Có cầu cháu sẽ tự đi xe đạp đến lớp”.

Bài và ảnh: Đình Giang