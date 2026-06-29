Đảm bảo hoàn thành 900 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Chiều 29/6, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh có 13 dự án NƠXH, tập trung chủ yếu ở các phường thuộc TP Thanh Hóa (cũ), đã hoàn thành 4.534 căn, tỷ lệ lấp đầy xấp xỉ đạt 100%.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng báo cáo về nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Xây dựng tại hội nghị, với 12 dự án đã lựa chọn nhà đầu tư và đang thi công sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 12.102 căn trong giai đoạn 2026-2030.

Tuy nhiên, qua khảo sát, đánh giá nhu cầu, trong giai đoạn này cần phải đầu tư thêm khoảng 20.402 căn từ các dự án mới.

Trong đó khu vực TP Thanh Hóa cũ cần thêm khoảng 12.811 căn; khu vực thị xã Nghi Sơn cũ cần thêm khoảng 4.881 căn; các khu vực khác như xã Sao Vàng, xã Lam Sơn, xã Yên Định, phường Nam Sầm Sơn, xã Thiệu Hóa, xã Hà Trung, xã Hoằng Phú... cần thêm khoảng 2.710 căn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá của các đại biểu tại hội nghị, dù công tác phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả thực hiện các dự án.

Một số chủ đầu tư chưa thực sự chủ động, tích cực trong việc bố trí nguồn lực tài chính, nhân lực và tổ chức thi công theo tiến độ cam kết.

Một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện chủ trương xây dựng NƠXH với nhiều dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân.

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển NƠXH trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát tiến độ của các dự án đang thi công không có vướng mắc, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 900 căn NƠXH được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh trong năm 2026.

Sở cũng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với các chủ đầu tư để xác định lộ trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số dự án như: Dự án NƠXH AMC I, phường Quảng Phú; Dự án NƠXH tại phố Bào Ngoại, phường Hạc Thành; Dự án NƠXH Khu dân cư và thương mại dịch vụ phường Quảng Phú và dự án NƠXH tại phường Quảng Thắng.

Đồng thời, rà soát lại các số liệu khảo sát nhu cầu NƠXH trong thời gian tới, nhất là nhu cầu của học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức... Trên cơ sở đó, căn cứ quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ tiêu Chính phủ giao để xác định rõ lộ trình thực hiện từng dự án, theo từng năm bảo đảm tính khả thi và yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương có liên quan phối hợp với ngành chức năng làm tốt công tác rà soát, chấn chỉnh những vi phạm của các dự án trong quá trình thi công nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất khách hàng mua nhà và cư dân của dự án.

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