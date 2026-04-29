Đảm bảo cấp điện phục vụ khai mạc Tuần Văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An

Trong bối cảnh năm 2026 dự báo tiếp tục ghi nhận áp lực lớn về phụ tải, đặc biệt trong mùa cao điểm nắng nóng, việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho các sự kiện chính trị - văn hóa và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với ngành Điện.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng “Tuần Văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An”.

Tối 28/4, Tuần Văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa - Hội An chính thức khai mạc tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 1/5/2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, thu hút đông đảo đại biểu và Nhân dân tham dự, đồng thời đặt ra yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt về bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hệ thống cung cấp điện.

Trước yêu cầu đó, Điện lực Hạc Thành - Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương án cấp điện với các kịch bản vận hành linh hoạt, có dự phòng và phân cấp xử lý rõ ràng. Bám sát phương án đã được phê duyệt, Điện lực Hạc Thành tổ chức kiểm tra toàn diện lưới điện trung, hạ áp cấp điện cho khu vực tổ chức sự kiện; tập trung vào các địa điểm trọng yếu như sân khấu chính, khu vực điều hành, hệ thống chiếu sáng, âm thanh và các phụ tải ưu tiên.

Toàn bộ các tuyến đường dây, trạm biến áp liên quan được rà soát, xử lý khiếm khuyết, tăng cường kiểm tra hành lang an toàn lưới điện. Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ được thí nghiệm định kỳ, đảm bảo vận hành tin cậy trong mọi tình huống.

Điện lực Hạc Thành bố trí lực lượng tại điểm cấp điện phục vụ sự kiện.

Đơn vị xây dựng phương thức cấp điện có dự phòng nhiều cấp, sẵn sàng chuyển đổi nguồn khi có sự cố; đồng thời bố trí lực lượng trực vận hành, trực sửa chữa điện 24/24h, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện và thông tin liên lạc, đảm bảo xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Điện lực Hạc Thành tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ khiếm khuyết trên lưới bảo đảm cấp điện phục vụ cho khách hàng trong dịp nghỉ lễ và cao điểm mùa hè 2026.

Song song với nhiệm vụ phục vụ sự kiện, Điện lực Hạc Thành đã triển khai các phương án sẵn sàng cung cấp điện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cũng như chuẩn bị cho cao điểm mùa hè năm 2026. Theo chỉ đạo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, đơn vị tập trung rà soát phương thức vận hành, cân đối phụ tải, không thực hiện cắt điện công tác trong các ngày lễ (trừ trường hợp xử lý sự cố đột xuất); bố trí lực lượng trực tăng cường, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Ngoài các giải pháp kỹ thuật, Điện lực Hạc Thành còn phối hợp với chính quyền địa phương và khách hàng lớn thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Việc tổ chức cấp điện an toàn cho Tuần Văn hóa không chỉ mang ý nghĩa phục vụ một sự kiện cụ thể, mà còn là môi trường để kiểm chứng và khẳng định năng lực điều hành, mức độ sẵn sàng của lưới điện địa phương trước cao điểm mùa hè và các nhiệm vụ trọng điểm trong cả năm. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Điện lực Hạc Thành nói riêng và Công ty Điện lực Thanh Hóa nói chung tiếp tục hoàn thiện phương án vận hành, nâng cao chất lượng cung ứng điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phạm Tuấn – (CTV NL)