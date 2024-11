Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV - năm 2024

Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới Đại biểu Hà Thị Hường, Chủ tịch MTTQ xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của huyện, tỉnh, các phòng ban và sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sát sao quyết liệt của Đảng ủy - HĐND - UBND xã, sự vào cuộc của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân các dân tộc trong xã, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay xã Cẩm Thành đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành về đích xã NTM năm 2021 trước 3 năm so với Nghị quyết của Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng lên, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công được thực thi đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đời sống của các tầng lớp Nhân dân trong xã được cải thiện rõ rệt. Tổng nguồn vốn huy động từ khi triển khai XDNTM đến nay của xã đạt trên 421 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn Nhân dân đóng góp là trên 314 tỷ đồng, bằng 74,58% nguồn vốn. Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia hiến 17.342 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng; hiến 1.120m2 tường rào, trồng mới các tuyến đường hoa, cây xanh, chỉnh trang nhà cửa, vườn hộ... Công tác an sinh xã hội được quan tâm, xây dựng và sửa chữa được 14 nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Hàng năm vào dịp 18/11 đều tổ chức hoạt động ngày hội khu dân cư, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; các thôn duy trì đều đặn phong trào quét dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm vào ngày chủ nhật hàng tuần ở mỗi thôn. Bên cạnh đó MTTQ và các đoàn thể xây dựng các mô hình góp phần xây dựng các tiêu chí NTM như: xây dựng 4 mô hình khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”, các công trình phần việc trồng và chăm sóc đường hoa do hội phụ nữ, “hàng cây thanh niên” do đoàn thanh niên... và các thôn được quan tâm triển khai thực hiện tốt. Mô hình khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, các tổ chức thành viên đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động và xây dựng nhiều mô hình hay, hiệu quả. Công tác chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp được Nhân dân quan tâm tập trung nguồn lực thực hiện. Đây là một sự nỗ lực lớn và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong xã. Mục tiêu trong thời gian tới của xã Cẩm Thành sẽ là tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, tiến tới xây dựng thành công xã NTM nâng cao trước năm 2030 và hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xây dựng xã Cẩm Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng góp phần giảm nghèo bền vững Đại biểu Lò Văn Quang, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bá Thước Những kết quả đạt được của huyện Bá Thước thời gian qua đã khẳng định vai trò to lớn, vô cùng quan trọng của du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng vào nâng cao thu nhập, ổn định đời sống Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững... Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn, thời gian tới huyện Bá Thước sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đã đề ra. Đồng thời huyện có một số đề xuất, kiến nghị đối với các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh. Cụ thể là, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ huyện đầu tư, xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu (giao thông, nước sạch, xử lý môi trường,...) đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch. Ban hành cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ huyện trong việc tăng cường thông tin, quảng bá, tiếp thị du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; xây dựng thương hiệu du lịch Pù Luông và khôi phục các trò chơi dân gian, các lễ hội truyền thống. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ huyện trong việc kết nối, tổ chức các hoạt động và thực hiện các chương trình xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư du lịch; tiếp tục hỗ trợ huyện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về du lịch cho cán bộ, doanh nghiệp và người lao động... Phát huy vai trò của người có uy tín trong vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới Đại biểu Lầu Minh Pó, người có uy tín bản Pù Toong, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát Huyện Mường Lát có trên 95% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số: Thái, Mông, Mường, Khơ Mú, Dao, Kinh sinh sống. Mỗi dân tộc đều có đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc. Tuy nhiên, bên cạnh những nét thuần phong, mỹ tục độc đáo, tiến bộ thì vẫn còn tồn tại những hủ tục trong đời sống sinh hoạt, sản xuất và tín ngưỡng, trở thành rào cản đối với sự phát triển, tiến bộ xã hội. Đồng bào dân tộc Mông cũng vậy, còn tồn tại nhiều hủ tục, như: tình trạng người chết chưa được đưa vào quan tài, giết mổ nhiều gia súc, tổ chức đám tang dài ngày; tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; một số nghi lễ trong cúng bái còn rườm rà gây lãng phí, tốn kém, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân... Bản thân tôi nguyên là cán bộ lãnh đạo huyện nghỉ hưu, được Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm bầu là người có uy tín bản Pù Toong, xã Pù Nhi. Trong những năm qua, tôi luôn gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, dòng họ, Nhân dân trong và ngoài bản thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; tuyên truyền vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới. Để xóa bỏ triệt để các hủ tục, lạc hậu tiến tới xây dựng đời sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, huyện Mường Lát nói riêng, tôi xin đề xuất, kiến nghị một số nội dung: Thứ nhất, đề nghị tỉnh Thanh Hóa có cơ chế, chính sách tổ chức cho người có uy tín, trưởng dòng họ đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình, cách làm hay có hiệu quả của một số địa phương ngoài tỉnh có nét văn hóa, phong tục tập quán tương đồng dễ áp dụng triển khai tại địa phương. Thứ 2, cần xây dựng Đề án “Khảo sát, nhận diện các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu cần xoá bỏ, đồng thời lưu giữ, phát huy những giá trị, nét đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc”. Qua đó có cách làm bài bản, khoa học, tránh việc nhìn nhận, xóa bỏ một cách phiến diện, vô tình làm mất đi bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số... Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đảm bảo an ninh thôn bản Đại biểu Lò Thị Dư, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Lư, huyện Quan Sơn Quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong giai đoạn 2019 - 2024, đại biểu Lò Thị Dư với vai trò là một cán bộ, đảng viên, một người dân tộc thiểu số đã tham mưu cho chính quyền địa phương, cùng tập thể luôn kiên trì, nỗ lực phấn đấu tìm ra nhiều cách làm hay, sáng tạo tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đảm bảo an ninh thôn bản, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh biên gới, xây dựng mối quan hệ biên giới hòa bình, hữu nghị trên địa bàn Quan Sơn, giai đoạn 2019 - 2014. Từ thực tiễn công tác vận động Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh thôn, bản, góp phần bảo vệ an ninh biên giới xã, đại biểu Lò Thị Dư rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là: Công tác tuyên truyền, vận động phải bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền huy động đông đảo các lực lượng tham gia. Vận động Nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ trong giai đoạn hiện nay phải gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” và bảo tồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phù hợp với tình hình, đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Công tác vận động cần bắt đầu từ những điều thiết thực nhất đối với từng người, từng hộ, từng khu dân cư. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình, huy động lực lượng, tổ chức các hoạt động. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế; chăm lo đời sống cho người dân yếu thế. Tạo được niềm tin trong nhân dân để người dân tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương và tham gia các hoạt động của từng tổ chức có hiệu quả. Duy trì và tăng cường công tác đối ngoại, tình hữu nghị giữa nhân dân hai khu vực Việt nam - Lào.