Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước thềm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV năm 2024, chiều 20/11, đoàn đại biểu dự Đại hội do đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo Đại hội dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng Liệt sĩ (TP Thanh Hóa).

Tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong niềm xúc động, tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu, đoàn đại biểu thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của đất nước và quê hương Thanh Hóa. Đoàn đại biểu đã báo công với Bác về những kết quả đạt được, đặc biệt là kết quả của công tác dân tộc, các chính sách dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh thời gian qua.

Đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo Đại hội dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện hứa với Người không ngừng phấn đấu, nỗ lực, cố gắng, có nhiều đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực đời sống xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tích cực phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc...; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương nơi cư trú.

Đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo Đại hội ghi sổ truyền thống tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu xúc động trước sự hi sinh to lớn của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ. Trải qua các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Thanh Hóa có 4.573 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; gần 60.000 anh hùng liệt sĩ; 46.000 thương binh và hơn 15.000 bệnh binh. Sự hi sinh to lớn của các Bà Mẹ và các Anh hùng liệt sĩ đã góp phần tô thắm thêm truyền thống lịch sử dân tộc.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo Đại hội dâng hương lên anh linh các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng Liệt sĩ.

Trước anh linh các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu nguyện đoàn kết một lòng cùng chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cùng chung sức, chung lòng, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa văn minh, hiện đại.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội các Dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV điều hành phiên trù bị.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV năm 2024 diễn ra trong 2 ngày (20-21/11). Chiều 20/11, đoàn đại biểu dâng hương và tổ chức phiên trù bị đại hội. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV điều hành phiên trù bị.

Các đại biểu tham dự đại hội phiên trù bị

Tối nay (20/11), trong khuôn khổ Đại hội diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu, gặp gỡ điển hình tiên tiến đại biểu các dân tộc thiểu sổ tham dự đại hội tại trường quay của Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa. Sáng mai (21/11) sẽ chính thức diễn ra Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV năm 2024. Đại hội với sự tham dự của 246 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 700.000 đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh nhằm đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2024; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng hội nhập, phát triển và bảo vệ đất nước giai đoạn 2019-2024.

