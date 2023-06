Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hà Trung

Sáng 6-6, tại xã Hà Bắc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh; Lê Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy Hà Trung, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hà Trung trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri huyện Hà Trung thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo kết quả giải quyết, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII. Đồng thời, thông báo kết quả phát triển KT-XH của tỉnh 5 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023.

Đại biểu HĐND tỉnh Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII tới cử tri.

Đại biểu HĐND tỉnh Lê Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy Hà Trung báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, cử tri huyện Hà Trung đã phản ánh, kiến nghị đến Tổ đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Trên lĩnh vực quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng, cử tri tiếp tục đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu dân sinh qua đập tràn Tỉnh lộ 522B, đoạn qua xã Hà Tân; cầu Tứ Quý (xã Hà Sơn) nằm trên Tỉnh lộ 508B đã hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo an toàn giao thông; tu sửa, nâng cấp tuyến đường 523 kéo dài và đường 527C, đoạn qua xã Hoạt Giang; nâng công suất và sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thuộc các xã: Hoạt Giang, Hà Vinh, Hà Bắc, Hà Sơn; nghiên cứu mở tuyến xe buýt Thạch Thành - Hà Trung - Bỉm Sơn - TP Thanh Hóa phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Cử tri xã Hà Tân kiến nghị tại hội nghị.

Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Giao thông - Vận tải hỗ trợ lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía tây đường sắt, tạo điều kiện phát triển kinh tế khu vực phía tây của huyện, đồng thời giảm số đường dân sinh cắt ngang đường sắt, đảm bảo an toàn giao thông; có ý kiến với Công ty CP Kinh doanh điện Thanh Hóa đầu tư nâng cấp đường dây, trạm biến áp, hệ thống cột điện đảm bảo điện sinh hoạt và an toàn cho Nhân dân, hạn chế tối đa tình trạng cắt điện luân phiên trong mùa nắng nóng…

Cử tri xã Hà Lai kiến nghị tại hội nghị.

Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, cử tri đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng các trường: THCS Hà Tiến, THCS Hà Đông, mầm non Hà Lai hiện đã xuống cấp nghiêm trọng; hỗ trợ kinh phí tôn tạo, tu bổ xây dựng các di tích đã xuống cấp như: Ly cung Trần Hồ (xã Hà Đông), đình làng Đô Mỹ (xã Hà Tân), đình làng Quan Chiêm (xã Hà Giang), di tích cách mạng chùa Trần (xã Hà Ngọc)…

Đối với quốc phòng - an ninh, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm, có lộ trình xây dựng trụ sở độc lập cho công an chính quy về các xã, thị trấn, đảm bảo cho lực lượng công an xã hoàn thành nhiệm vụ.

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi với cử tri huyện Hà Trung.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã cảm ơn những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri huyện Hà Trung; đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị các ngành chức năng và huyện Hà Trung quan tâm giải quyết kịp thời, xác đáng những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý. Các ý kiến khác sẽ được Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp, gửi tới Kỳ họp thứ 14, HĐND khoá XVIII xem xét, giải quyết.

Phan Nga