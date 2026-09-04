Đà Nẵng Downtown - Dự án đang gây chú ý tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, cái tên Đà Nẵng Downtown xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn bất động sản và trang tin địa phương. Không phải ngẫu nhiên mà một dự án còn đang trong giai đoạn khởi công lại nhận được sự quan tâm lớn đến vậy. Câu chuyện bắt đầu từ một quỹ đất hiếm, một chủ đầu tư có tên tuổi, và một định hướng phát triển khác biệt so với phần lớn dự án cùng khu vực.

Khởi nguồn từ quỹ đất công viên Châu Á cũ

Khu đất triển khai Đà Nẵng Downtown vốn quen thuộc với người dân thành phố dưới tên gọi công viên Châu Á, nằm giữa cầu Trần Thị Lý và cầu Tiên Sơn, thuộc phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng. Sau khi được quy hoạch lại, khu đất rộng khoảng 76,9 ha này trở thành nền móng cho một tổ hợp đô thị đa chức năng, kết hợp thương mại, dịch vụ, văn hóa, giải trí và nhà ở.

Việc một quỹ đất ven sông quy mô lớn ngay trung tâm được đưa vào khai thác là chuyện không thường xảy ra tại các đô thị đã phát triển lâu năm như Đà Nẵng. Đất sạch, vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng, đó là những điều kiện mà không nhiều dự án cùng lúc hội tụ được. Đây cũng là lý do khiến giới quan sát thị trường dành sự chú ý đặc biệt cho Đà Nẵng Downtown ngay từ khi thông tin quy hoạch được công bố.

Quy mô đầu tư của Đà Nẵng Downtown thuộc nhóm lớn nhất khu vực

Theo thông tin công bố, tổng vốn đầu tư của dự án vào khoảng 80.000 tỷ đồng, tương đương hơn 3 tỷ USD. Đây là con số đưa Đà Nẵng Downtown vào nhóm những dự án có quy mô vốn lớn nhất từng được triển khai tại khu vực miền Trung, sánh ngang một số tổ hợp đô thị quy mô lớn tại các thành phố lớn trong nước.

Điểm nhấn được nhắc đến nhiều nhất trong quy hoạch là tòa Landmark 69, công trình cao 69 tầng, chiều cao 408 m, hiện đứng thứ 2 về độ cao tại Việt Nam sau Landmark 81 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, dự án còn dành quỹ đất cho nhà hát lớn sức chứa khoảng 4.000 chỗ ngồi, cùng các không gian bảo tàng, triển lãm phục vụ hoạt động văn hóa cộng đồng. Sự kết hợp giữa công trình biểu tượng và không gian văn hóa công cộng là điểm khác biệt so với nhiều dự án thuần thương mại khác trên thị trường.

Định hướng kinh tế đêm được kỳ vọng

Một trong những định hướng đáng chú ý của Đà Nẵng Downtown là phát triển theo mô hình kinh tế đêm, tương tự cách một số đô thị lớn trong khu vực châu Á từng triển khai thành công. Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm nhà ở, dự án được quy hoạch để vận hành liên tục cả ngày lẫn đêm, với các khu vực thương mại, ẩm thực, giải trí bố trí dọc theo mặt tiền sông Hàn.

Đà Nẵng được biết đến là thành phố du lịch, mô hình này được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian lưu trú của khách, đồng thời tạo thêm nguồn thu cho các ngành dịch vụ liên quan. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển du lịch ban đêm mà nhiều địa phương đang tìm cách xây dựng trong vài năm trở lại đây.

Ai đứng sau dự án Đà Nẵng Downtown?

Chủ đầu tư của Đà Nẵng Downtown là Tập đoàn Sun Group, cái tên đã khá quen thuộc với người dân Đà Nẵng qua các công trình như Sun World Bà Nà Hills, cầu Vàng hay tổ hợp nghỉ dưỡng tại bán đảo Sơn Trà. Việc một chủ đầu tư có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn tiếp tục rót vốn vào Đà Nẵng Downtown phần nào giải thích vì sao dự án nhận được sự tin tưởng của thị trường ngay từ giai đoạn đầu.

Dự án đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2025, và chính thức khởi công ngay trong tháng 8 cùng năm. Việc hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi khởi công là yếu tố giúp dự án tránh được những vướng mắc thường gặp ở một số dự án khác trên thị trường.

Nhìn về phía trước

Đà Nẵng Downtown vẫn đang ở giai đoạn đầu triển khai, nhưng những gì đã công bố cho thấy đây là dự án được đầu tư bài bản, từ pháp lý, quy hoạch cho đến định hướng vận hành lâu dài. Với vị trí trung tâm ven sông Hàn, quy mô vốn lớn và mô hình kinh tế đêm đang được kỳ vọng, dự án nhiều khả năng sẽ tiếp tục là chủ đề được thị trường bất động sản Đà Nẵng theo dõi sát trong thời gian tới.

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