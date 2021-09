Trại tạm giam Công an Thanh Hóa: Chủ động phòng ngừa, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan

Sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh, với phương châm “tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác” trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, Trại tạm giam Công an tỉnh và các cơ sở giam giữ thuộc công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh ở mức độ cao nhất; quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan...

“Tổ cắt tóc tình nguyện” thu hút đông đảo CBCS tham gia và tự nguyện đóng góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19. Ảnh: P.V

Đại tá Lê Bá Chinh, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: Trại tạm giam Công an tỉnh là nơi giam giữ, cải tạo, giáo dục can phạm, phạm nhân đúng chính sách, pháp luật, phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Mỗi ngày lưu lượng người đến thăm thân, lấy cung... khá đông nên nguy cơ xâm nhập dịch bệnh đối với các cơ sở giam giữ, trại tạm giam rất cao. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và phạm nhân, người đang bị tạm giam, tạm giữ. Theo đó, bên cạnh việc tạm dừng hoạt động thăm, gặp người đang bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân, kể từ ngày 10-8-2021, Trại tạm giam Công an tỉnh đã yêu cầu tất cả số cán bộ quản giáo, trực trại, y tế, dẫn cung thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với can phạm nhân thực hiện việc ăn, ở, sinh hoạt 24/24h tại đơn vị. Đối với cán bộ thuộc các cơ quan tố tụng, cũng như CBCS công an các đơn vị, địa phương đến liên hệ công tác tại trại đều phải tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19, như: đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế... Tại các phòng hỏi cung, đơn vị lắp đặt vách ngăn giữa người của cơ quan chức năng với người tạm giam, tạm giữ. Đối với phạm nhân lao động trong khu vực trại, công tác phòng, chống dịch cũng được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định 5K và các yêu cầu của trại. Tổ y tế ngoài thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, đã thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho can phạm nhân để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và xử lý các bước tiếp theo. Bên cạnh đó, trại cũng chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và khu cách ly để chủ động phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Sau khi diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có nhiều phức tạp, từ ngày 21-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trại tạm giam Công an tỉnh đã quyết định nâng cấp yêu cầu phòng, chống dịch lên mức độ cao hơn. Theo đó 100% CBCS đều phải thực hiện nghiêm 3 tại chỗ “Làm việc tại cơ quan; ăn uống, sinh hoạt tại cơ quan; ngủ nghỉ tại cơ quan” và thực hiện nghiêm việc tự giãn cách tại đơn vị “Đội cách đội, tổ cách tổ, bộ phận giãn cách bộ phận”; giãn cách trong giờ làm việc, ăn uống, sinh hoạt, hoạt động thể dục thể thao, điểm danh, kiểm diện... Mặt khác, để bản thân không trở thành nguồn lây nhiễm bệnh COVID-19 vào trại, nhất là số nữ lao động hợp đồng nấu ăn thường xuyên phải đi chợ mua lương thực, thực phẩm tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm bệnh cao, trại tạm giam đã bố trí số cán bộ nữ lao động này làm việc ở vòng ngoài đơn vị, hằng ngày đi chợ mua lương thực, thực phẩm và các điều kiện thiết yếu khác đến cổng cơ quan bàn giao cho cán bộ bên trong. Công tác hậu cần, bếp ăn được giao cho 4 CBCS tình nguyện vừa làm công tác chuyên môn vừa làm “anh nuôi” nấu cơm hằng ngày phục vụ cho hơn 200 CBCS tại đơn vị.

Thiếu tá Lưu Đình An, quản giáo phân trại quản lý phạm nhân - một trong 4 “anh nuôi” của trại cho biết: Hằng ngày, sau khi sắp xếp xong mọi công việc chuyên môn trong phân trại, anh lại cùng với một số CBCS khác xuống bếp tất bật chuẩn bị nấu ăn, phục vụ bữa cơm cho gần 200 CBCS đang ở tại đơn vị. Mỗi người mỗi việc, nhưng ai cũng làm việc hết sức mình để bảo đảm cho anh em trong đơn vị có được bữa ăn ngon, đầy đủ dưỡng chất, hợp vệ sinh...

Cùng với việc tổ chức có hiệu quả mô hình bếp ăn tại chỗ, Trại tạm giam Công an tỉnh đã có nhiều hoạt động cụ thể, sáng tạo để hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, như: phát động 100% đoàn viên, thanh niên tham gia “Câu lạc bộ ngân hàng máu sống”, viết đơn tình nguyện xung phong nhận nhiệm vụ tăng cường chi viện cho các địa phương và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; thành lập phòng đọc sách thanh niên thu hút đông đảo CBCS tham gia khi ở tại đơn vị. Đặc biệt, đoàn thanh niên trại tạm giam đã thành lập “Tổ cắt tóc tình nguyện” cho CBCS để vừa đảm bảo việc chấp hành đúng các quy định về lễ tiết, tác phong điều lệnh công an Nhân dân cho CBCS vừa phát động và ủng hộ quỹ vắc-xin COVID-19. Theo đó, mỗi lần cắt tóc, CBCS tự nguyện đóp góp từ 30.000 - 50.000 đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng có sức lan tỏa, chung tay vì cộng đồng phòng, chống dịch bệnh.

Với những cách làm này, Trại tạm giam Công an tỉnh đã và đang làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan, bảo vệ trại tuyệt đối an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh “Lực lượng công an Nhân dân - lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”.

Mai Hà – Vũ Chung

(Trại tạm giam Công an tỉnh)