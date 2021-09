TP Thanh Hóa nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này giúp khẳng định những giải pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp chính quyền và Nhân dân thành phố đã và đang đi đúng hướng để thành phố từng bước chuyển về trạng thái bình thường mới.

TP Thanh Hóa triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa, tính từ ngày 29-8-2021 đến 5-9-2021, trên địa bàn thành phố ghi nhận 50 ca dương tính với SASR-CoV-2, trong đó tại ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực ghi nhận 42 ca dương tính là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ y tế. Tại 2 phường Ngọc Trạo và Lam Sơn ghi nhận 8 ca dương tính liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (phường Ngọc Trạo 6, phường Lam Sơn 2). Qua truy vết dịch tễ, số người tiếp xúc với F0 là 539 người, F2 là 8.129 người, số người ra vào ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực từ 10-8 đến 29-8-2021 là gần 17.000 người, số người trong khu phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực là 1.577 người. Từ 1-9 đến ngày 15-9-2021, các cơ quan chức năng đã thực hiện giám sát, truy vết tổng số 539 người là F1 đưa đi cách ly y tế tập trung và 8.129 người cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Thiết lập 7 khu phong tỏa tại 7 khu vực có bệnh nhân dương tính: Ngọc Trạo 1; Ba Đình 1; Lam Sơn 2; Quảng Hưng 1; Quảng Thịnh 1; Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực 1. Thiết lập thêm 7 khu cách ly y tế tập trung, gồm: Khách sạn Phú Hưng, Phượng Hoàng, Phù Đổng, Trường Chính trị tỉnh, Trường Quân sự tỉnh, ký túc xá Trường Đại học Hồng Đức. Thành lập 2 khung cách ly y tế tại Khách sạn Trường An, Hội quán Hoa Viên để giám sát, cách ly cán bộ y tế, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, 2 chốt kiểm soát cổng phía Bắc và cổng phía Nam để phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, UBND thành phố đã ban hành 121 văn bản chỉ đạo điều hành tính từ ngày 1 đến 13-9-2021. Thực hiện kiện toàn, bổ sung các lực lượng, tổ chức tham gia phòng, chống dịch thành phố, phường, xã, phố, thôn, cơ quan, đơn vị. Ban chỉ đạo thành phố thành lập 5 tiểu ban với 53 thành viên (tiểu ban thông tin - tuyên truyền; tiểu ban huy động xã hội hóa các nguồn lực; tiểu ban an ninh trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly; tiểu ban xét nghiệm, điều trị người bệnh, tiêm vắc-xin; tiểu ban an ninh xã hội, việc làm, đảm bảo lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu). Tiếp tục quán triệt quan điểm phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh với tinh thần “chỉ cao hơn, mạnh hơn, không chậm hơn, thấp hơn”, giữ vững phương châm “4 tại chỗ”; nguyên tắc “hai chống, ba xây”, “mỗi phường, xã là 1 pháo đài, mỗi người dân là 1 chiến sĩ”. Tập trung huy động mọi nguồn lực bao gồm cả nhân lực và kinh phí, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí đảm bảo yêu cầu chống dịch, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách, kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn ở các khu vực phong tỏa, người dân ở các địa phương khác bị kẹt lại do giãn cách.

Bên cạnh đó, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi, liên tục và cao điểm để Nhân dân hiểu, chấp hành quy định giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16. Tuyên truyền các giải pháp, quy định của thành phố, nhất là vấn đề quy định khung giờ được phép qua các chốt kiểm soát; việc đảm bảo yêu cầu lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu và phát phiếu đi chợ để các cơ quan, doanh nghiệp, Nhân dân biết, phối hợp thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tổng hợp tình hình thực hiện để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, nâng cao hiệu quả giám sát cách ly, bảo đảm yêu cầu chống dịch, xử lý hài hòa giữa yêu cầu phòng, chống dịch và phát triển kinh tế, duy trì sản xuất, nhất là sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa thiết yếu. Thường xuyên nắm chắc tình hình để điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế, vừa làm vừa rút kinh nghiệm với tinh thần khẩn trương, thần tốc đề ra các giải pháp phù hợp đối với các khu dân cư, các phường, xã bảo đảm công tác phòng, chống dịch có trọng tâm, trọng điểm đối với các khu vực có nguy cơ cao.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn dân, UBND TP Thanh Hóa đã huy động 1.366 người tham gia, trong đó có hơn 700 cán bộ y tế, sinh viên của các bệnh viện Hoằng Hóa, Đông Sơn, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa và các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn TP Thanh Hóa; đã tổ chức 622 tổ xét nghiệm, đã xét nghiệm cho 367.511/368.362 người, đạt 99,8% dân số. Trong đó xét nghiệm test nhanh cho 365.068 người; xét nghiệm PCR cho khu vực phong tỏa và khu dân cư quanh Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực 2.443 người. Trong quá trình sàng lọc test nhanh đã phát hiện 20 trường hợp dương tính, tuy nhiên kết quả xét nghiệm khẳng định bằng PCR tất cả đều âm tính. Tại các khu vực phong tỏa đã tổ chức 3 lần lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp PCR được 7.447 mẫu trong các khu vực phong tỏa, cho kết quả khẳng định PCR âm tính. Trong đó, khu vực dân cư xung quanh Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực của phường Đông Thọ 3.412 mẫu; khu vực phong tỏa phường Ngọc Trạo 1.978 mẫu; khu vực phong tỏa phường Ba Đình 477 mẫu; khu vực phong tỏa phường Lam Sơn 987 mẫu; khu vực phong tỏa phường Quảng Hưng 593 mẫu.

Để đánh giá kết quả kiểm soát dịch sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, thành phố đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 và lấy mẫu ngẫu nhiên người dân có nguy cơ cao trên địa bàn với 1.129 mẫu xét nghiệm PCR, kết quả âm tính 100%; 3.372 mẫu test nhanh, kết quả âm tính 100%. Sàng lọc bằng xét nghiệm PCR trong các khu vực phong tỏa 7.447 mẫu và cho khu dân cư vùng nguy cơ xung quanh Bệnh viện Hợp Lực là 690 mẫu cho kết quả âm tính.

Thực hiện Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố đã huy động hơn 1.102 người, trong đó có hơn 460 bác sĩ, cán bộ y tế để tổ chức tiêm chủng. Từ ngày 12-9 đến 15-9-2021 đã tiêm cho 42.206 người (trong đó, khu công nghiệp 20.556 người; tại phường, xã 20.030 người và tại Trung tâm Y tế thành phố 1.620 người). Đến ngày 22-9-2021, đã tiêm được 120.000 người. Tổng cộng cả 6 đợt đã tiêm mũi 1 là 139.567 người, đạt 54,7%; tiêm đủ 2 mũi cho 6.698 người, đạt 2,6% tổng dân số thành phố trên 18 tuổi.

Những con số kể trên là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, cố gắng, chung sức đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đây là cơ sở để thành phố chuẩn bị chuyển sang trạng thái bình thường mới và từng bước khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh.

Bài và ảnh: Hà Thu