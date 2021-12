TP Thanh Hóa chủ động điều kiện bảo đảm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 15 - 17 tuổi

Từ ngày 1-12, TP Thanh Hoá triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 15 - 17 tuổi. Với mục tiêu bảo đảm chất lượng và an toàn tiêm chủng, thực hiện nhanh nhất tiến độ tiêm chủng, bảo đảm nhanh chóng đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin để phòng chống dịch COVID-19 tại các phường, xã, trường học trên địa bàn thành phố, Trung tâm Y tế TP Thanh Hoá đã phối hợp với các đơn vị chức năng, các nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tiêm phòng an toàn.

Trung tâm Y tế TP Thanh Hoá đã đến các điểm tiêm khảo sát hướng dẫn các nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực hỗ trợ cho tổ chức buổi tiêm.

Công tác lập danh sách đối tượng tiêm chủng theo từng lớp, liên lạc hướng dẫn phụ huynh học sinh, người giám hộ ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng và thông tin đầy đủ về tình trạng sức khở của học sinh.

Trong đợt tiêm này Trường THPT Lam Sơn có 925 học sinh đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1.

Xác định tiêm vắc xin phòng COVID-19 chính là “chìa khóa” để bảo vệ học sinh trước diễn biến dịch bệnh phức tạp hiện nay, nhà trường đã tổ chức thực hiện tốt các khâu chuẩn bị bảo đảm cho tổ cức buổi tiêm vắc xin diễn ra an toàn. Hiện công tác chuẩn bị điểm tiêm tại trường đã hoàn tất.

Tại Trường THPT Đào Duy Từ, qua rà soát trong đợt này có 1.357 học sinh đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19. Những ngày qua, để giúp học sinh và phụ huynh hiểu rõ hơn về hiệu quả của vắc xin trong phòng COVID-19, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã tổ chức tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh học sinh.

Thầy Chu Hồng Văn, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ bày tỏ: Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 là hết sức cần thiết. Được tổ chức tiêm ngay tại trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc rà soát từng đối tượng học sinh, tiêm gọn theo từng lớp và cũng không ảnh hưở̉ng đến việc học ở trường. Nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ, phân công nhân lực phối hợp với ngành y tế để tổ chức buổi tiêm được an toàn cho học sinh.

Trong đợt tiêm này, TP Thanh Hoá tổ chức tại 16 điểm tiêm lưu động đặt tại các trường THPT, cao đẳng, trung cấp nghề và các điểm tiêm cố định tại trạm Y tế phường, xã.

Riêng tại Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hoá sẽ tiêm cho đối tượng trẻ có bệnh nền, bệnh lý mãn tính, thừa cân, béo phì, có tiền sử dị ứng và những trẻ chưa tiêm tại nhà trường và trạm y tế.

Bác sĩ CKII Lê Tiến Toàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hoá cho biết: Bệnh viện thành phố tham gia 3 tổ phản ứng, mỗi tổ 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng hỗ trợ xử trí trực tiếp tại các điểm tiêm; tại bệnh viện bố trí 2 tổ thường trực cấp cứu với các phương tiên cấp cứu đầy đủ. Công tác tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, nhân viên y tế về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, đặc biệt là lưu ý đến vấn đề phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ đã hoàn tất, sẵn sàng cho các buổi tiêm.

Ngành Y tế huy động tối đa các đơn vị y tế trên địa bàn để tổ chức bảo đảm an toàn trong tiêm chủng. Các khâu, bước khám sàng lọc, thực hành tiêm chủng, chờ sau tiêm, tư vấn dặn dò học sinh sau khi tiêm, theo dõi sau tiêm khi học sinh trở về nhà… đều đã được lên phương án kỹ.

Tại mỗi điểm tiêm, ngành y tế bố trí 1 kíp bác sĩ với đầy đủ phương tiện cấp cứu, xử lý cấp cứu những tai biến nếu có xảy ra.

Với kinh nghiệm đã tổ chức 18 đợt tiêm cho gần 300.000 người bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, trong đợt này đối trượng tiêm là trẻ em – là đối tượng đặc thù đòi hỏi sự quan tâm hết sức chu đáo của nhà trường, của cha mẹ học sinh, của toàn xã hội đối với việc tổ chức tiêm cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi, vì thế thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị các điều kiện chu đáo để tổ chức buổi tiêm diễn ra an toàn, hiệu quả; thực hiện đầy đủ các bước quy trình, từ công tác chuẩn bị điều kiển cơ sở vật chất tổ chức buổi tiêm đến khâu xác định thông tin cá nhân, khám sàng lọc, tư vấn, tổ chức tiêm theo đúng quy trình. Thành phố sẽ tập trung nhân lực, vật lực tối đa để tổ chức đợt tiêm vắc xin cho trẻ em từ 15 – 18 tuổi trên địa bàn bảo đảm an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Tô Hà