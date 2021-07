Thị xã Nghi Sơn tăng cường giám sát người đi, đến tỉnh Nghệ An

Trong bối cảnh tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, giáp ranh thị xã Nghi Sơn đã có 2 ca dương tính với SARS-COV2 chưa xác định được nguồn lây, bên cạnh đó trên địa bàn thị xã vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung số 5 tại khách sạn Thanh Còi, thị xã Nghi Sơn đã triển khai ngay các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch.

Ngay trong ngày 28-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã Nghi Sơn đã ban hành công văn khẩn, đồng thời tổ chức hội trực tuyến thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã từ điểm cầu thị xã đến các xã, phường.

Lãnh đạo thị xã yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 các xã, phường trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thị xã. Tăng cường kiểm soát người đi, đến tỉnh Nghệ An, trong đó tăng cường hoạt động giám sát, kiểm soát tại các chốt kiểm soát dịch giáp tỉnh Nghệ An; giám sát chặt chẽ người từ Nghệ An vào địa bàn thị xã và ngược lại; người thường trú ở Nghệ An đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thị xã phải lưu trú, làm việc tại chỗ. Yêu cầu tất cả người dân thị xã đi, đến huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An khi trở về phải khai báo y tế bắt buộc và cách ly y tế theo quy định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã được phân công phụ trách các xã, phường xuống cơ sở nắm bắt, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, trọng tâm là công tác tuyên truyền, quản lý, giám sát công dân cách ly tại nhà, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Sỹ Thành