Thanh Hóa thành lập chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng hàng không Thọ Xuân

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định về việc thành lập Chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị mở lại các đường bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Chốt gồm có đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Thọ Xuân, cán bộ an ninh Cảng Hàng không Thọ Xuân, cán bộ Công an huyện Thọ Xuân, cán bộ Sở Giao thông - Vận tải, cán bộ Trung tâm y tế huyện Thọ Xuân. Trưởng chốt kiểm soát liên ngành do đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Thọ Xuân phụ trách.

Thời gian hoạt động của Chốt bắt đầu từ 7 giờ ngày 10-10-2021 cho đến khi có thông báo mới, thực hiện trực 24/24 giờ (kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết và ngày nghỉ).

Chốt chia thành 3 ca để hoạt động, trong đó mỗi ca trực gồm 1 đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Thọ Xuân, 1 cán bộ an ninh Cảng Hàng không Thọ Xuân, 3 cán bộ Công an huyện Thọ Xuân, 1 cán bộ Sở Giao thông - Vận tải, 2 cán bộ Trung tâm y tế huyện Thọ Xuân; thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tất cả hành khách đi, đến Cảng hàng không Thọ Xuân để nhắc nhở, yêu cầu hành khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Kịp thời phân luồng hành khách đến Cảng Hàng không Thọ Xuân, trong đó cần xác định rõ hành khách là người Thanh Hóa, hành khách đến tỉnh Thanh Hóa để công tác, du lịch, thăm thân... (phân luồng theo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố); hành khách đi các tỉnh, thành phố khác.

Sau mỗi chuyến bay, Trưởng Chốt có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh và gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh theo quy định.

Quốc Hương