Nghi Sơn: Sẽ đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19

UBND thị xã Nghi Sơn vừa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó có việc sẽ đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Tại công điện, UBND thị xã Nghi Sơn yêu cầu: Phòng Văn hóa & Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch (PCD) cho các sự kiện văn hóa, lễ hội, du lịch, thể thao trên địa bàn thị xã nhất là tại các khu du lịch biển. Kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã các biện pháp phù hợp để kiểm soát trong các sự kiện có tập trung đông người trên địa bàn theo tình hình dịch.

Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các hoạt động du lịch; có danh sách đầy đủ kèm số điện thoại của từng du khách để có thể nhanh chóng điều tra, truy vết, cách ly khi có dịch xảy ra. Chủ trì, phối hợp với ngành y tế, các ngành liên quan và các xã, phường thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá các tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch do Bộ Y tế quy định, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn theo quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về phòng chống dịch, chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 5K, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế NCOVI, ứng dụng Bluezone cảnh báo nguy cơ.

UBND thị xã Nghi Sơn cũng yêu cầu các xã, phường ven biển và các địa phương có hoạt động du lịch trong mùa du lịch biển năm 2021, căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương mình có kế hoạch tăng cường thực hiện các biện pháp cụ thể, có hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn trong mùa du lịch biển năm 2021.

Sỹ Thành