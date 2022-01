Ngày 18-1, Thanh Hóa ghi nhận 552 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 17-1 đến 16 giờ, ngày 18-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 552 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Cụ thể, 158 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm:

Huyện Vĩnh Lộc 3 (Thị trấn Vĩnh Lộc 1, Vĩnh Long 2).

Huyện Yên Định 7 (Yên Thịnh 1, Quý Lộc 6).

Huyện Thạch Thành 24 (Vân Du 4, Thạch Bình 1, Thành Minh 2, Kim Tân 3, Thành Thọ 2, Thành Tiến 2, Thành Vinh 1, Ngọc Trạo 1, Thạch Sơn 2, Thành Tân 1, Thành Mỹ 1, Thành Long 4).

Huyện Hậu Lộc 16 (Đa Lộc 5, Cầu Lộc 1, Phong Lộc 1, Hưng Lộc 1, Mỹ Lộc 2, Thị Trấn Hậu lộc 2, Đồng Lộc 1, Quang Lộc 1, Thành Lộc 1, Tuy Lộc 1).

Huyện Thiệu Hóa 6 (Thiệu Toán 1, Thiệu Giang 1, Thiệu Viên 1, Thiệu Phúc 1, Minh Tâm 1, Thiệu Tân 1).

Huyện Nông Cống 1 (Tế Lợi ).

Huyện Hoằng Hóa 25 (Hoằng Cát 2, Hoằng Phú 3, Hoằng Phong 1, Hoằng Kim 1, Hoằng Châu 2, Hoằng Đức 1, Hoằng Trinh 1, Bút Sơn 1, Hoằng Vinh 1, Hoằng Quỳ 1, Hoằng Phượng 2, Hoằng Thịnh 1, Hoằng Hợp 4, Hoằng Yến 4).

Thị xã Nghi Sơn 17 (Nguyên Bình 1, Hải Thượng 1, Hải Hà 1, Thanh Sơn 4, Hải Bình 2, Trường Lâm 3, Ngọc Lĩnh 1, Phú Sơn 1, Hải Thanh 1, Hải Hòa 1, Bình Minh 1).

TP Sầm Sơn 20 (Quảng Vinh 2, Bắc Sơn 1, Quảng Cư 2, Trường Sơn 4, Quảng Minh 1, Quảng Hùng 2, Quảng Tiến 2, Quảng Châu 6).

Huyện Như Thanh 8 (Yên Lạc 3, Phú Nhuận 3, Thanh Tân 1, Phượng Nghi 1).

TP Thanh Hóa 24 (Quảng Hưng 5, Quảng Thành 4, Đông Thọ 4, Đông Hải 1, Đông Sơn 5, Trường Thi 4, Người tỉnh khác lưu trú 1).

Huyện Quảng Xương 3 (Quảng Giao 1, Quảng Hải 1, Quảng Nhân 1).

Huyện Thọ Xuân 4 (Xuân Sinh 1, Trường Xuân 1, Xuân Thiên 1, Thọ Lộc 1).

394 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: TP Thanh Hóa 96 (Đông Cương 2, Phú Sơn 9, Nam Ngạn 6, Quảng Hưng 4, Hoằng Quang 1, Quảng Phú 4, Đông Thọ 9, Quảng Đông 2, Đông Hải 3, Quảng Thịnh 3, Hoằng Đại 2, Đông Vệ 11, Lam Sơn 2, Đông Sơn 6, Điện Biên 9, Quảng Thành 1, Tân Sơn 1, Đông Lĩnh 2, Quảng Cát 1, Trường Thi 2, Đông Vinh 1, Long Anh 1, Tào Xuyên 1, Ngọc Trạo 1, Thiệu Vân 1, Đông Hương 9, An Hưng 1, Người tỉnh khác lưu trú 1); huyện Vĩnh Lộc 4 (Thị trấn Vĩnh Lộc 2, Ninh Khang 1, Vĩnh An 1); huyện Lang Chánh 8 (Tân Phúc 1, Yên Khương 5, Thị Trấn 1, Tam Văn 1); huyện Thường Xuân 9 (Xuân Cao 1, Xuân Dương 1, Vạn Xuân 1, Thị Trấn 2, Luận Khê 1, Luận Thành 1, Thọ Thanh 2); huyện Yên Định 3 (Yên Lạc 2, TT Quán Lào 1); huyện Mường Lát 18 (Pù Nhi 7, Trung Lý 2, Mường Lý 8, Mường Chanh 1); huyện Thạch Thành 11 (Thành Tâm 1, Thành Long 2, Thạch Đồng 3, Vân Du 4, Thành Thọ 1); huyện Ngọc Lặc 6 (Ngọc Trung 4, Thạch Lập 1, Thị Trấn Ngọc Lặc 1); huyện Triệu Sơn 23 (Thọ Vực 2, Đồng Thắng 1, An Nông 1, Hợp Thành 2, Thị trấn Triệu Sơn 2, Minh Sơn 7, Dân Lý 2, Dân Quyền 2, Nông Trường 1, Thọ Tiến 1, Dân Lực 2); huyện Hậu Lộc 10 (Tiến Lộc 3, Hải Lộc 1, Đồng Lộc 2, Hưng Lộc 1, Thuần Lộc 1, Ngư Lộc 1, Cầu Lộc 1); thị xã Bỉm Sơn 7 (Đông Sơn 2, Lam Sơn 1, Bắc Sơn 1, Quang Trung 2, Ngọc Trạo 1); huyện Như Thanh 2 (Công ty Kim Việt 1, Phú Nhuận 1); huyện Nông Cống 46 (Vạn Thiện 3, Tượng văn 1, Vạn Hòa 4, Trường Trung 4, Tượng Lĩnh 3, Trường Minh 3, Tế Lợi 5, Thăng Long 1, Tế Nông 2, Vạn Thắng 2, Trung Chính 1, Minh Khôi 3, Hoàng Giang 1, Minh Nghĩa 6, Công Chính 1, Thị trấn Nông Cống 3, Yên Mỹ 1, Hoàng Sơn 2); huyện Cẩm Thủy 3 (Cẩm Châu 1, Cẩm Thạch 1, Cẩm Long 1); huyện Thọ Xuân 2 (Thọ Lộc 1, Xuân Phong 1); huyện Hoằng Hóa 7 (Hoằng Trung 1, Hoằng Ngọc 3, Hoằng Giang 1, Hoằng Hợp 1, Hoằng Yến 1); thị xã Nghi Sơn 59 (Hải Hòa 1, Hải An 3, Phú Lâm 2, Nghi Sơn 1, Ngọc Lĩnh 3, Xuân Lâm 2, Mai Lâm 2, Nguyên Bình 3, Hải Châu 2, Trúc Lâm 2, Hải Thanh 9, Hải Nhân 4, Thanh Sơn 1, Tĩnh Hải 1, Anh Sơn 1, Bình Minh 2, Trường Lâm 2, Ninh Hải 2, Hải Bình 1, Hải Yến 1, Định Hải 1, Người tỉnh khác lưu trú 13); huyện Hà Trung 7 (Hà Bình 2, Yến Dương 2, Hà Long 1, Hà Ngọc 1, Hà Đông 1); huyện Quan Sơn 1 (Trung Tiến); TP Sầm Sơn 22 (Nhập cảnh 8, Quảng Thọ 2, Quảng Vinh 2, Bắc Sơn 1, Trung Sơn 2, Trường Sơn 7); huyện Nga Sơn 2 (Nga Thái 2); huyện Đông Sơn 7 (Đông Thanh 1, Đông Phú 4, Đông Tiến 1, Đông Quang 1); huyện Như Xuân 2 (Hóa Quỳ 1, Thanh Quân 1); huyện Quảng Xương 38 (Thị trấn Tân Phong 2, Quảng Phúc 2, Quảng Thái 1, Quảng Nhân 4, Quảng Hòa 1, Quảng Giao 2, Quảng Nham 4, Quảng Ngọc 12, Quảng Hải 2, Quảng Lưu 4, Quảng Yên 1, Tiên Trang 3); huyện Bá Thước 1 (Văn Nho).

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 13.662 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 10.192 người điều trị khỏi được ra viện; 18 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.362.818 liều vắc xin phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,5%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt 96,9%; trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99,4%; trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 84,1%; 137.996 người tiêm mũi bổ sung và 32.253 người tiêm mũi nhắc lại.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tô Hà