Lực lượng cảnh sát cơ động xung kích trong công tác phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Phòng Cảnh sát cơ động đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai nhiều phương án, kế hoạch công tác, bảo vệ tuyệt đối an toàn tại các chốt kiểm soát dịch, các khu cách ly, tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Xuân Bình, huyện Như Xuân.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Quân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thực hiện văn bản chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, những ngày qua, lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung của tỉnh như: Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường Đại học Hồng Đức; Trung đoàn 762 (Trường Quân sự tỉnh cũ), phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa; Trung đoàn 270, Sư đoàn 341, đóng tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp tổ chức canh gác 24/24h; chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý các tình huống gây mất an ninh trật tự; nắm chắc thông tin và quản lý chặt chẽ các trường hợp đang cách ly và hoạt động ra, vào khu cách ly.

Ngoài ra, các chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn phối hợp nhịp nhàng với lực lượng chức năng kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh; đồng thời hướng dẫn người dân vào khai báo y tế, đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát dịch. Qua đó, đã phát hiện một số trường hợp có dấu hiệu vi phạm về công tác phòng, chống dịch và an ninh trật tự. Đơn cử như ngày 30-5-2021, tại chốt kiểm soát dịch Vân Du trên Quốc lộ 45, huyện Thạch Thành, lực lượng cảnh sát cơ động đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 89C-235.52 đi từ tỉnh ngoài vào địa phận Thanh Hóa, quá trình dừng xe kiểm tra phát hiện có 2/4 người trên xe có biểu hiện ho, sốt; tổ chốt dịch đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm thực hiện công tác phòng, chống dịch. Gần đây nhất, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Khe Nước Lạnh, thuộc địa phận xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-457.19 do Trương Tuấn Anh, ở xã Quảng Bình (Quảng Xương) điều khiển, phát hiện 1.239 viên hồng phiến và 2 túi nilon màu trắng bên trong có chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy)...

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp cùng với các lực lượng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Công an TP Thanh Hóa xây dựng và thực hiện nhiều phương án tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến đường trọng điểm. Trong đó, tập trung thực hiện trên các tuyến, địa bàn, khu vực thuộc TP Thanh Hóa và các huyện giáp ranh như: Hoằng Hóa, Quảng Xương, Đông Sơn. Kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch như: không tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng, đóng cửa kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu...

Cùng với các giải pháp trên, do đặc thù là đơn vị vũ trang tập trung, có quân số đông, sinh hoạt tập thể, việc phòng ngừa không để dịch bệnh thâm nhập vào nội bộ là nhiệm vụ rất quan trọng, vì thế, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động đã tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ các khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh để tổ chức thực hiện; thường xuyên phối hợp với Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa phun thuốc khử khuẩn khu vực làm việc, nơi sinh hoạt và bếp ăn của đơn vị. Tại cổng trụ sở làm việc, đơn vị bố trí tổ công tác đo thân nhiệt, khai báo y tế, yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn đối với tất cả cán bộ, chiến sĩ và người dân đến liên hệ công tác...

Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài, với tác động ngày càng nặng nề đối với mọi mặt đời sống xã hội. Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động đã, đang nỗ lực hết mình để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Bài và ảnh: Quốc Hương