KHẨN: Từ 0h ngày 4/5, cách ly tập trung dài hơn 14 ngày

Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đề nghị các địa phương tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly (tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính).

Thực hiện lệnh chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn vừa đề nghị Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật/Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh/thành phố nội dung nói trên.

Theo đó, Cục Y tế dự phòng đề nghị Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành phố báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh/thành phố thực hiện ngay việc tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (cả của quân đội, dân sự quản lý) đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly (tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính) do thời gian gần đây có 1 số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với virus SASR-CoV-2, làm lây lan dịch.

Thời gian bắt đầu thực hiện từ: 00 giờ ngày 04/5/2021.

Thực hiện chờ cho tới khi có Thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19.

Cục Y tế dự phòng đề nghị các đồng chí Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật/Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh/thành phố thông báo thực hiện nghiêm tại địa phương.

Bộ Y tế công bố chính thức 2 ca mắc COVID-19 trong nước tại Hà Nội và Đà Nẵng

Bản tin sáng 4/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca trong nước ghi nhận tại Hà Nội và Đà Nẵng, 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay.

- CA BỆNH 2982 (BN2982) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; làm việc tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng từ ngày 29/4/2021.

Ngày 02/5/2021, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu ngày 02/5/2021, kết quả xét nghiệm ngày 03/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2983 (BN2983) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- CA BỆNH 2984 (BN2984) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nam, 57 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ngày 03/5/2021, BN2983-2984 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Long Bình và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 03/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- CA BỆNH 2985 (BN2985) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Bệnh nhân có liên quan dịch tễ ngồi gần 02 chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 09-23/4/2021 tại tỉnh Yên Bái) trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29/4/2021.

Kết quả xét nghiệm ngày 03/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

