Huyện Vĩnh Lộc chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và cấp ủy, chính quyền cơ sở, cùng với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và toàn dân, đến thời điểm này tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đang được kiểm soát tốt.

Tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đạt 100%.

Hệ thống chính trị trong huyện đã bám sát tình hình, chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đã phát hiện sớm, truy vết thần tốc, cách ly nhanh, xử lý dứt điểm, không để dịch lây lan rộng, bảo đảm ổn định tình hình trong Nhân dân; huy động có hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống dịch. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, dự báo những vấn đề phát sinh, kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, của tỉnh đến các địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những địa phương thực hiện chưa tốt; đề xuất với tỉnh và đấu mối, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hỗ trợ test nhanh, tổ chức thực hiện tiêm vắc-xin kịp thời, nhanh gọn; thực hiện hiệu quả việc cách ly tập trung và cách ly tại nhà, giám sát chặt chẽ các đối tượng F1, F2, F3.

Từ ngày 27-4-2021 đến ngày 7-1-2022, trên địa bàn huyện ghi nhận 167 ca mắc COVID-19 cộng dồn (trong đó có 7 ca tái dương tính); đã thực hiện 24 đợt tiêm vắc-xin phòng COVID-19 với tổng số tiêm mũi 1 đạt 100% công dân từ 18 tuổi trở lên; tổng số test nhanh tầm soát COVID-19 đã triển khai là 35.557 mẫu; tổng số mẫu xét nghiệm RT-PCR đã lấy là 13.070 mẫu. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ, động viên các tổ giám sát cộng đồng tại 13 xã, thị trấn; động viên, hỗ trợ cán bộ, y, bác sĩ tình nguyện vào các tỉnh, thành phố phía Nam chống dịch; kêu gọi ủng hộ, mua trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch. MTTQ huyện tổ chức phát động kêu gọi ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, đến ngày 11-11-2021 đã tiếp nhận được 3 tỷ đồng, hỗ trợ 160 tấn nhu yếu phẩm các loại cho đồng bào TP Hồ Chí Minh, ước tính trị giá hơn 2,3 tỷ đồng. Công tác bảo đảm an ninh trật tự phòng, chống dịch COVID-19 được nghiêm túc thực hiện; Chủ tịch UBND huyện đã ra quyết định xử lý 100 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch với số tiền phạt 271,1 triệu đồng; công an huyện, xã đã xử phạt 98 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, với tổng số tiền 254,7 triệu đồng.

Không chủ quan, lơ là và thỏa mãn với kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn huyện; thực hiện đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài; tập trung thực hiện khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, điều trị, xử lý nhanh, triệt để các ổ dịch; sớm hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vắc-xin, bảo đảm độ bao phủ theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành y tế; thường xuyên thông tin, tuyên truyền tình hình dịch bệnh để mọi người dân đề cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K.

Bên cạnh đó, huyện tập trung củng cố, nâng cao năng lực phòng chống dịch; khả năng thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 của các cơ sở thu dung và điều trị F0 tại huyện. Tiếp tục duy trì hoạt động của ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn, tổ giám sát cộng đồng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Chủ động đánh giá, xác định rõ cấp độ dịch và những nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn, nhất là biến thể mới Omicron để xây dựng và triển khai thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế, với phương châm chủ động, tích cực, sáng tạo, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho Nhân dân. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc quản lý chặt chẽ người đến, về địa bàn huyện từ vùng có dịch là rất cấp bách và cần thiết, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, quyết tâm kiểm soát, khống chế và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn huyện, tạo môi trường ổn định, an toàn để phát triển kinh tế - xã hội.

