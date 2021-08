(Baothanhhoa.vn) - Đoàn công tác của Công an tỉnh do Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng phòng Tham mưu, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Công an tỉnh làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, nắm tình hình và tặng một số phương tiện, nhu yếu phẩm cho chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 đóng tại xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa.

{title} Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 Đoàn công tác của Công an tỉnh do Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng phòng Tham mưu, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Công an tỉnh làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, nắm tình hình và tặng một số phương tiện, nhu yếu phẩm cho chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 đóng tại xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa. Sau khi kiểm tra thực tế và thăm hỏi sức khỏe, công tác của các thành viên trong chốt, Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh đã trao 2 chiếc quạt cây, 4 đèn pin, 2 gậy chỉ huy điều khiển giao thông, 6 bộ áo mưa Công an và 5 thùng mì tôm cho chốt kiểm soát liên ngành. Đây là chốt cách TP.Thanh Hóa 180km về phía Tây, giáp ranh với tỉnh Hòa Bình. Mặc dù đóng tại địa bàn rừng núi hẻo lánh, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc đều rất khó khăn, nhưng các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại chốt đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đình Hợp

