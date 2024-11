Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tích cực tham gia cuộc thi “Kiến thức An toàn vệ sinh lao động qua mạng internet”

Luôn coi an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là kim chỉ nam trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn không ngừng nâng cao ý thức ATVSLĐ cho cán bộ công nhân viên. Năm 2024, các cán bộ, công nhân viên đã tích cực tham gia cuộc thi “Kiến thức An toàn vệ sinh lao động qua mạng internet,” vừa để củng cố kiến thức, vừa thể hiện cam kết xây dựng môi trường làm việc an toàn và bền vững.

Công ty tuyên truyền về cuộc thi “Kiến thức An toàn vệ sinh lao động qua mạng internet” năm 2024 trên bảng điện tử tại cổng chính Công ty.

Trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo công tác an toàn bao gồm: Đào tạo an toàn định kỳ hàng năm; đào tạo và diễn tập phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố tràn dầu; thực hiện nghiêm phiếu công tác - lệnh công tác; tích cực thông tin, phổ biến rút kinh nghiệm về các vụ tại nạn lao động trong EVN và EVNGENCO1.

Ngoài ra để nâng cao kiến thức, ý thức về ATVSLĐ của các CBCNV, Công ty đã yêu cầu, kêu gọi CBCNV tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi tìm hiểu “Kiến thức An toàn vệ sinh lao động qua mạng Internet” do Tổng công ty Phát điện 1 phát động theo Kế hoạch liên tịch số 08/LT-EVNGENCO1-CĐ ngày 1/4/2024 của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1, Kế hoạch liên tịch số 11/LT-NĐNS-CĐNĐNS ngày 8/4/2024 của Giám đốc Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn về việc tổ chức cuộc thi.

Tuyên truyền cuộc thi “Kiến thức An toàn vệ sinh lao động qua mạng internet” năm 2024 tại bảng tin Công ty.

Đối tượng tham dự Cuộc thi là toàn thể CBCNV hiện đang công tác, làm việc tại Công ty.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm. Nội dung thi rất đa dạng, bao gồm kiến thức về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, an toàn điện, an toàn thủy cơ nhiệt hóa và kiến thức về an toàn giao thông.

CBCNV tham dự các bài kiểm tra thông qua phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến do Tổng Công ty Phát điện 1 xây dựng, mỗi lượt thi bao gồm 50 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ kho ngân hàng câu hỏi, không giới hạn số lượt thi.

Để cuộc thi diễn ra thành công và thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên hưởng ứng, trước khi cuộc thi bắt đầu (5/4/2024), Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã phối hợp với Công đoàn triển khai tuyên truyền dưới nhiều hình thức như trên hệ thống D-O, các nhóm Zalo, Facebook và bảng tin chung của Công ty.

Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, phân xưởng tổ chức, phổ biến, đôn đốc, giải đáp thắc mắc, tạo điều kiện tối đa để mọi người tham gia. Hàng quý, dựa trên kết quả thi hàng tháng của từng nhóm đối tượng, danh sách các cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được tổng hợp và đề xuất khen thưởng, đồng thời danh sách khen thưởng này sẽ được công khai tại bảng tin chung của Nhà máy.

Tính đến hết tháng 10/2024, số lượt tham gia dự thi là hơn 32.000 lượt, số bài thi có kết quả đạt từ 70 - 100 điểm chiếm tỷ lệ 96%. Tỷ lệ tham gia cuộc thi qua các tháng đều đạt 100% CBCNV.

CBCNV của Công ty tích cực tham gia cuộc thi “Kiến thức An toàn vệ sinh lao động qua mạng internet” năm 2024 trong giờ nghỉ giải lao.

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn luôn đảm bảo tổ chức cuộc thi nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, nâng cao kiến thức ATVSLĐ của tất cả CBCNV để luôn đảm bảo đúng tinh thần “An toàn là trên hết”.

Cuộc thi “Kiến thức An toàn vệ sinh lao động qua mạng” không chỉ là sân chơi tri thức mà còn là minh chứng cho sự cam kết bền bỉ của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn trong việc vun đắp tinh thần trách nhiệm, từ đó đảm bảo “An toàn là trên hết” cho mỗi người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn bền vững.

Lê Minh Thiên (Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn)