Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1, mới đây, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Dự hội nghị, có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, chi ủy các chi bộ, lãnh đạo các phòng, phân xưởng, Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc và các đồng chí trong tổ giúp việc Đảng ủy.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã kịp thời xây dựng, ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng ủy cấp trên; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các chủ trương của Chính Phủ như: kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn; tuyên truyền kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, 17 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (8/10/2007-8/10/2024); tuyên truyền về Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên)...

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo điều hành trọng tâm, trọng điểm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, kinh tế kỹ thuật đã đề ra. Công tác điều hành, vận hành các tổ máy đảm bảo an toàn, liên tục và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh hoạt của Nhân dân.

Sản lượng điện sản xuất của công ty 9 tháng năm 2024 ước đạt 2.767 triệu kWh (đạt 67% kế hoạch năm) đảm bảo độ sẵn sàng lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện. Đặc biệt, công ty là đơn vị đứng đầu trong phong trào thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các nhà máy nhiệt điện than mùa khô 2023-2024 do EVN tổ chức, được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đối với công tác thị trường điện, tổng doanh thu ước đạt 4.224 tỷ đồng; doanh thu bán điện tăng thêm đạt 130 tỷ đồng/219,2 tỷ đồng kế hoạch Tổng Công ty giao và giá bán điện bình quân là 1.821 đ/kWh.

Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Công ty không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố mất an toàn, sự cố cháy nổ và sự cố môi trường. Đối với các công tác khác như công tác quản trị, an toàn và môi trường, an sinh xã hội... luôn được đơn vị chú trọng thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được công ty quan tâm chú trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ổn định.

Trong 3 tháng cuối năm 2024, Đảng ủy Công ty tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng các tập thể, cá nhân năm 2024. Xây dựng và ban hành Hướng dẫn các hoạt động chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của EVN.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu, vật tư, vật liệu để duy trì vận hành ổn định, phấn đấu đạt sản lượng dự kiến phát trong 3 tháng cuối năm là 950 triệu kWh và đáp ứng được các chỉ tiêu thông số kỹ thuật Tổng Công ty giao.

Chỉ đạo sát sao Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn vận hành ổn định 2 tổ máy không để xảy ra sự cố; luôn đảm bảo độ sẵn sàng lò, máy và nhiên liệu đáp ứng các lần yêu cầu huy động của A0, tăng giảm tải theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và các yếu tố khác liên quan đến thủy điện.

Ngoài ra, công ty tập trung đẩy mạnh công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp, công tác truyền thông, an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường...

Nguyễn Hiền (Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn)