Công ty Điện lực Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký kết hoạt động phối hợp, kết nghĩa

Ngày 8/2/2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa và Phòng Tham mưu – Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị ký kết hoạt động phối hợp, kết nghĩa. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang tỉnh và doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện hai đơn vị đã giới thiệu khái quát chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh của mỗi bên; đồng thời thống nhất nội dung quy chế hoạt động kết nghĩa với các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, sát yêu cầu thực tiễn. Trọng tâm là phối hợp bảo vệ an toàn các công trình điện trọng điểm, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống lưới điện; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh gắn với sản xuất, kinh doanh điện năng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Hoạt động kết nghĩa giữa Phòng Tham mưu – Bộ CHQS tỉnh và Công ty Điện lực Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Việc phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, an toàn ngành Điện, phục vụ tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng cao, việc gắn kết giữa lực lượng vũ trang với các doanh nghiệp hạ tầng trọng yếu như ngành Điện là hết sức cần thiết, góp phần chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp có thể phát sinh.

Về phía Công ty Điện lực Thanh Hóa, đồng chí Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: Hội nghị ký kết hôm nay là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện mối quan hệ đoàn kết quân – dân và sự phối hợp trách nhiệm giữa lực lượng vũ trang tỉnh với doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Hải nhấn mạnh, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn xác định gắn nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện năng với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong bảo vệ công trình điện, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn hệ thống điện phục vụ đời sống Nhân dân.

Thông qua hoạt động kết nghĩa, hai đơn vị thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp toàn diện, từ chuyên môn nghiệp vụ đến giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và an sinh xã hội; qua đó củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tin cậy, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Công ty Điện lực Thanh Hóa và Phòng Tham mưu – Bộ CHQS tỉnh ký kết hoạt động phối hợp, kết nghĩa.

Lễ ký kết hoạt động phối hợp, kết nghĩa giữa Công ty Điện lực Thanh Hóa và Phòng Tham mưu – Bộ CHQS tỉnh không chỉ là dấu mốc hợp tác quan trọng giữa hai đơn vị, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm chung trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hùng Mạnh