Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2026

Ngày 10/4, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2026. Đây là diễn đàn quan trọng, phát huy quyền làm chủ của người lao động, tăng cường đối thoại và củng cố sự đồng thuận trong toàn đơn vị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động; tình hình sử dụng các quỹ; thẩm tra tư cách đại biểu và tổng hợp các kiến nghị từ người lao động tại cơ sở.

Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức khen thưởng người lao động tiêu biểu năm 2025.

Năm 2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức: phụ tải tăng cao, nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng của các cơn bão số 3, 5, 10 cùng nhiều đợt giông lốc, mưa lớn gây thiệt hại lưới điện; yêu cầu đổi mới mô hình quản lý và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sự hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CBCNV-NLĐ, Công ty đã vượt qua khó khăn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tính đến 31/12/2025, toàn Công ty có 1.559 CBCNV-NLĐ, 100% được ký hợp đồng đúng quy định, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn được chú trọng với nhiều hình thức linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Văn hóa an toàn lao động tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các chương trình huấn luyện, kiểm tra định kỳ và hoạt động gắn kết gia đình người lao động với thông điệp “An toàn để trở về – Hạnh phúc trọn vẹn cho mỗi gia đình”.

Hội nghị nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu tham dự.

Tại diễn đàn lần này ghi nhận nhiều tham luận tâm huyết từ các đơn vị như Điện lực Hạc Thành, Thạch Thành, Nghi Sơn..., tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng cường phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông. Hội nghị đã tiếp nhận 122 kiến nghị từ 28 hội nghị người lao động cấp cơ sở. Từng ý kiến, nguyện vọng của người lao động được lãnh đạo Công ty trực tiếp lắng nghe, trao đổi và giải đáp thấu đáo. Sự cầu thị, minh bạch của Giám đốc Hoàng Hải và Chủ tịch Công đoàn Nghiêm Đình Sơn đã góp phần lan tỏa niềm tin, tạo sự đồng thuận và gắn kết trong toàn thể người lao động.

Đồng chí Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty nhấn mạnh: năm 2026 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Công ty phải chuyển mình mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Những kết quả đạt được trong năm 2025 là nền tảng quan trọng, song cũng tạo áp lực phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, lãnh đạo Công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc ngay sau Hội nghị khẩn trương triển khai Nghị quyết với phương châm “rõ việc – rõ trách nhiệm – rõ thời hạn”, bảo đảm tổ chức thực hiện thực chất, không hình thức, không dàn trải. Trọng tâm không nằm ở việc đề ra giải pháp, mà là ở khâu tổ chức thực hiện đến cùng, gắn trách nhiệm cụ thể với kết quả cụ thể.

Ông Hoàng Hải nhấn mạnh, mỗi người lao động không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ mà còn là nhân tố quyết định trực tiếp đến chất lượng vận hành hệ thống điện và uy tín của Công ty. Do đó, việc phát huy vai trò cá nhân gắn với mục tiêu chung có ý nghĩa then chốt trong giai đoạn hiện nay.

Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa khen thưởng lao động giỏi, tiêu biểu.

Hội nghị lần này đã bầu 11 đại biểu chính thức là những cá nhân tiêu biểu, có năng lực và tinh thần trách nhiệm, đại diện cho người lao động Công ty tham dự Hội nghị Người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Nhân dịp này, công ty đã tổ chức khen thưởng lao động giỏi, tiêu biểu năm 2025.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, Công ty Điện lực Thanh Hóa đặt mục tiêu tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền