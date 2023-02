Thị trấn Lang Chánh với mô hình “Zalo kết nối người dân”

Nhằm kết nối với dân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Lang Chánh đã xây dựng và triển khai lập nhóm zalo theo phân cấp đến từng khu phố nhằm nắm bắt những thông tin phản ánh từ cơ sở.

Đồng chí Vũ Thế Vinh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lang Chánh giới thiệu về mô hình “Zalo kết nối người dân”.

Theo đó, việc kết nối zalo hoạt động với nguyên tắc chỉ sử dụng cho công việc; không đăng, nhắn thông tin riêng tư hoặc trái mục đích. Nội dung đăng tải trên nhóm zalo là triển khai các văn bản của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đến cán bộ và người dân; thu thập những thông tin, vấn đề phát sinh tại cơ sở và tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân trên địa bàn. Mô hình “Zalo kết nối người dân” bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Cụ thể như việc trao đổi thông tin trong công việc được nhanh chóng, kịp thời; khi đăng tải thông tin trên nhóm zalo, các thành viên phải tương tác để nắm bắt sự việc để cùng triển khai thực hiện.

Đồng chí Vũ Thế Vinh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lang Chánh, cho biết: thị trấn Lang Chánh có 14 khu phố thì cả 14 khu phố đều thành lập nhóm “Zalo kết nối người dân” với 100% số hộ gia đình tham gia. Các đồng chí đảng ủy viên được phân công phụ trách khu phố cũng tham gia trong các nhóm zalo này. Nếu như trước đây, để tuyên truyền các chủ trương, chính sách hoặc nội dung công việc đến với bà con thì lãnh đạo thị trấn phải gửi văn bản đến bí thư chi bộ, trưởng khu phố, sau đó bí thư chi bộ, trưởng khu phố phải đi thông báo đến từng hộ gia đình... như vậy rất mất thời gian. Từ khi thành lập nhóm zalo, những khó khăn trên đã được khắc phục, khi có thông tin và hình ảnh được cán bộ khu phố gửi vào nhóm, bà con trong khu phố nắm bắt được thông tin kịp thời và luôn có tương tác 2 chiều để cán bộ có hướng giải quyết, không để phát sinh những vấn đề phức tạp. Việc triển khai “Zalo kết nối người dân" trong thời gian qua đã phát huy được hiệu quả là kênh thông tin hữu ích để cấp ủy, chính quyền trao đổi thông tin đến tận người dân, phản ánh hai chiều và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân lên cấp trên để kịp thời giải quyết. Các hoạt động tuyên truyền qua zalo đã góp phần cung cấp thông tin mọi mặt đời sống xã hội đến với các tầng lớp Nhân dân, nâng cao ý thức chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận, vận động Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua việc “Zalo kết nối người dân” đã cung cấp thường xuyên, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân.

Xác định mỗi thành viên trong nhóm zalo là một tuyên truyền viên đến bạn bè, người thân, cộng đồng và kêu gọi chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng mạng những thông tin phản ánh về tình hình an ninh trật tự nổi lên trên địa bàn các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, xây dựng nhà trường, địa phương an toàn về an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thông qua các nhóm zalo, cấp ủy, chính quyền đã phối hợp với lực lượng công an thị trấn nắm bắt thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn như việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, những vấn đề về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vệ sinh môi trường... để nhanh chóng đến giải quyết. Đồng thời chuyển tải nội dung chỉ đạo đến với từng nhóm được thuận lợi, chính xác. Cùng với đó, các thành viên nhóm zalo cung cấp, trao đổi trong nhóm cùng phản ánh những gương người tốt, việc tốt và các mô hình, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, những việc làm cụ thể trong các phòng trào thi đua yêu nước.

Như vậy, thông qua triển khai mô hình “Zalo kết nối người dân”, cấp ủy, chính quyền thị trấn Lang Chánh có sự tương tác đa chiều, thông tin nhanh nhạy, kịp thời, cùng với đó nâng cao nhận thức của Nhân dân về trách nhiệm của mình trong xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Minh Hiếu