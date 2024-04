Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Hậu Lộc

Sáng 14/4, xã Hoa Lộc đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đây là xã đầu tiên của huyện Hậu Lộc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ công bố.

Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Hậu Lộc và đông đảo bà con Nhân dân.

Các đại biểu dự lễ công bố quyết định xã Hoa Lộc đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trong 3 năm qua, kể từ khi xã Hoa Lộc được công nhận xã NTM nâng cao, với sự nỗ lực, quyết tâm và sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, xã Hoa Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Trong 3 năm (2021-2023), tổng kinh phí thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Hoa Lộc là 329,437 tỷ đồng. Nhận thức của người dân về xây dựng NTM trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn được nâng lên.

Đến nay, xã có nhiều thay đổi về tình hình kinh tế - xã hội. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 71,12 triệu đồng/người/năm và không còn hộ nghèo. Giáo dục, y tế, văn hoá có nhiều bước phát triển. Công tác bảo vệ môi trường chuyển biến rõ nét, bộ mặt cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

Quang cảnh buổi lễ.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, xã Hoa Lộc là 1 trong 3 xã đầu tiên của huyện Hậu Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao; đến nay, tiếp tục là xã đầu tiên của huyện được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Hậu Lộc đã công bố Quyết định công nhận xã Hoa Lộc đạt chuẩn NTM kiểu mẫu kèm tiền thưởng 1 tỷ đồng; đồng thời công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho xã Hoa Lộc với số tiền thưởng 500 triệu đồng.

Nhân dịp này, con em Hoa Lộc đang công tác, sinh sống, học tập trong và ngoài tỉnh đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần xây dựng và phát triển quê hương Hoa Lộc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng hoa chúc mừng xã Hoa Lộc đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cho lãnh đạo xã Hoa Lộc.

Các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Minh Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc tặng hoa và trao tiền thưởng của huyện Hậu Lộc cho xã Hoa Lộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc Hoàng Anh Tuấn chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoa Lộc đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những kết quả đạt được trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoa Lộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, góp phần đưa huyện Hậu Lộc sớm trở thành huyện khá của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà xã Hoa Lộc đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ chiến lược, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói, giảm nghèo cho Nhân dân.

Sau hơn 13 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay toàn tỉnh đã có 13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 363 xã và 717 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM, 97 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 23 xã và 480 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 479 sản phẩm OCOP. Trong thành tựu đó, có sự đóng góp không nhỏ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Hậu Lộc nói chung và xã Hoa Lộc nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoa Lộc tiếp tục khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách để cụ thể hóa và đưa Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII vào cuộc sống. Trong đó cần xác định phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, theo phương châm “Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”.

Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn hiểu đúng, đủ về ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM.

Tổ chức khai thác có hiệu quả các công trình đã đầu tư, gắn xây dựng NTM với quá trình đô thị hóa và đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa nhóm các tiêu chí về kinh tế - văn hóa - xã hội - môi trường.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho Nhân dân, hướng tới xây dựng NTM bền vững, thông minh. Đẩy mạnh kêu gọi thu hút các nhà đầu tư có uy tín, năng lực và thương hiệu để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Nhân dịp này, xã Hoa Lộc đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM kiểu mẫu và phát động phong trào thi đua phấn đấu xây dựng NTM kiểu mẫu.

Ngọc Huấn