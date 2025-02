Công an xã Ngọc Phụng được người dân gửi thư cảm ơn

Công an xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, qua công tác tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh, trật tự, Công an xã Ngọc Phụng và Tổ 282 Công an huyện Thường Xuân đã phát hiện, giúp đỡ một cụ bà bị lạc đường về nhà an toàn...

Công an xã Ngọc Phụng và Tổ công tác 282 Công an huyện Thường Xuân trực tiếp đưa bà Lê Thị Cẩn về với gia đình trong đêm giao thừa.

Theo đó, khoảng 2 giờ 45 phút ngày 29/1/2025 (tức đêm giao thừa) trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự tuyến Quốc lộ 47 thuộc địa phận thôn Hòa Lâm, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, Công an xã Ngọc Phụng và Tổ công tác 282 Công an huyện Thường Xuân phát hiện một cụ bà khoảng gần 90 tuổi có biểu hiện mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn, không xác định rõ đường về nhà.

Tổ công tác đã nhanh chóng đưa cụ bà về trụ sở Công an xã để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Sau khi được chăm sóc, hỏi han, cụ bà chỉ nhớ tên là Cẩn, do trời tối không biết đường nên mới đi lạc.

Lá thư cảm ơn của gia đình chị Lê Thị Tuyền.

Từ những thông tin ít ỏi trên, Công an xã Ngọc Phụng đã nhanh chóng xác minh trên hệ thống dữ liệu dân cư, qua đó đã xác định cụ bà là Lê Thị Cẩn, sinh năm 1940 có hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân. Sau khi xác định được nhân thân của người bị lạc, tổ công tác đã liên hệ với Công an thị trấn Thường Xuân để xác minh thông tin người thân, địa chỉ cụ thể và đưa bà Cẩn về với gia đình.

Tại gia đình, chị Lê Thị Tuyền, sinh năm 1985 (là con dâu bà Cẩn) xúc động cho biết: "Mẹ chồng tôi bị mất trí nhớ, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy. Khi nhận được thông báo và được Công an xã Ngọc Phụng đưa mẹ tôi về với gia đình ngay trong đêm giao thừa, gia đình rất phấn khởi và viết thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cán bộ Công an xã Ngọc Phụng và Tổ công tác 282 Công an huyện Thường Xuân đã kịp thời đưa mẹ chồng tôi về với gia đình ngay trong đêm giao thừa".

Mai Hà (CTV)