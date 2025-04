Công an thị trấn Thường Xuân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự

Là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn, thời gian qua Công an thị trấn Thường Xuân (Thường Xuân) đã chủ động bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ bình yên cho người dân.

Công an thị trấn Thường Xuân giao ban công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Trung tá Hoàng Văn Hùng, Phó trưởng Công an thị trấn Thường Xuân, cho biết: Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an thị trấn Thường Xuân đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo ANTT. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội facebook, zalo, đồng thời tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm qua đường dây nóng. Đơn vị thường xuyên thực hiện công tác tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT trên địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Kiện toàn lại ban chỉ đạo ANTT; duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình “Camera với ANTT”; “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”; “Điểm chữa cháy công cộng”; “Ánh sáng an ninh”... Đồng thời, tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân ra mắt 2 mô hình “Cựu chiến binh thị trấn Thường Xuân chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng” và “Thị trấn Thường Xuân tự quản về phòng, chống ma túy”; công nhận 33 thành viên tham gia lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở của 11 khu phố.

Cùng với đó, công an thị trấn đã tổ chức hơn 430 lượt tuần tra vũ trang, mật phục, tuần tra Nhân dân kết hợp tại địa bàn; gọi hỏi, răn đe 164 lượt đối tượng, kiểm danh, kiểm diện cho ký cam kết không vi phạm pháp luật đối với các đối tượng quản lý theo pháp luật; quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện ma túy; tham mưu cho chủ tịch UBND thị trấn đưa 3 đối tượng đi cai nghiện. Công an thị trấn Thường Xuân thường xuyên phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm trong công tác trao đổi thông tin để nắm chắc diễn biến tình hình tại cơ sở, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm...

Công tác nghiệp vụ triển khai hiệu quả nên tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn Thường Xuân luôn ổn định, không xảy ra vấn đề đột xuất, bất ngờ. Năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025, Công an thị trấn Thường Xuân đã phối hợp, phát hiện, xử lý 17 vụ việc, với 19 đối tượng. Từ những việc làm của Công an thị trấn Thường Xuân đã góp phần đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thiện Nhân