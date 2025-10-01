Công an Thanh Hóa tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2025

Tối 1/10, tại Nhà hát Lam Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2025 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, con đỡ đầu, con nuôi của công an xã và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho con đỡ đầu, con nuôi công an xã, các em nhỏ Làng trẻ em SOS đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự chương trình.

Tại chương trình, các cháu thiếu nhi đã được thưởng thức và hòa mình vào màn múa lân sôi động, các tiết mục xiếc, văn nghệ mang đậm âm điệu, màu sắc dân gian, với sự tham gia của NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long và các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Thủ đô Hà Nội, cùng các diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa và đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các cháu thiếu nhi.

Trong chương trình, các cháu nhỏ hào hứng tham gia nhiều trò chơi, cùng giải đáp đố vui có thưởng, mang đến bầu không khí sôi nổi, rộn ràng tiếng cười. Ngoài ra, các cháu thiếu niên, nhi đồng còn được vui Tết Trung thu trọn vẹn với màn “phá cỗ đêm rằm” vô cùng thú vị và ý nghĩa.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Cũng tại chương trình, các cháu thiếu niên, nhi đồng đã gửi gắm tinh thần tương thân, tương ái tới bạn bè vùng thiên tai qua những bức thư, tấm thiệp và lời chia sẻ ý nghĩa. Dịp này, các cụm thi đua Công an tỉnh đã trao 100 triệu đồng ủng hộ thiếu nhi vùng bão lụt trên địa bàn tỉnh.

Những bức thư tay được các cháu thiếu niên, nhi đồng gửi đến các bạn nhỏ vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2025 là hoạt động ý nghĩa, tạo không khí rộn ràng, bổ ích để các cháu thiếu niên, nhi đồng vui đón Tết Trung thu. Đây cũng là dịp để Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các cháu thiếu niên, nhi đồng - thế hệ mầm non, tương lai của đất nước, đồng thời động viên, khích lệ các cháu tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao thưởng cho các cháu đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Cũng trong tối vui đón tết Trung thu, Giám đốc Công an tỉnh đã tuyên dương và trao phần thưởng cho 20 học sinh là con cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, con đỡ đầu, con nuôi công an xã, các em nhỏ Làng trẻ em SOS Thanh Hóa đạt thành tích xuất sắc trong học tập, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp Quốc gia năm học 2024 - 2025.

