Công an huyện Thiệu Hóa đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản

Với quyết tâm lập lại trật tự trong hoạt động khai thác khoáng sản, Công an huyện Thiệu Hóa đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường công tác quản lý, đồng thời kiên quyết xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm.

Công an huyện Thiệu Hóa tuyên truyền cho các chủ mỏ thực hiện nghiêm các quy định trong khai thác, tập kết cát.

Thượng tá Lê Văn Trung, Phó trưởng Công an huyện Thiệu Hóa, cho biết: Hiện trên địa bàn huyện có 7 điểm mỏ khai thác cát, sỏi lòng sông được UBND tỉnh cấp phép hoạt động (có 5 điểm mỏ sông Chu và 2 điểm mỏ sông Mã); có 9 bãi tập kết cát và 4 mỏ khai thác đá (1 mỏ hết hạn khai thác, hiện đang hoàn thiện thủ tục hoàn trả) được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác và cho thuê đất phục vụ công tác khai thác khoáng sản.

Để chủ động phòng ngừa hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn, thời gian qua, Công an huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tổ chức ký cam kết đối với các chủ cơ sở kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng, các chủ tàu, thuyền chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, khai thác cát, sỏi. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là các hộ dân sống ven tuyến sông về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Đặc biệt, công an huyện thường xuyên phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện tuyên truyền, vận động các chủ mỏ lắp đặt hệ thống trạm cân điện tử, camera giám sát xe ra vào, cam kết múc cát, sỏi thùng xe không quá tải trọng, đảm bảo vệ sinh môi trường mới cho xe xuất bến...

Bên cạnh đó, Công an huyện Thiệu Hóa cũng phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào những khu vực giáp ranh, điểm phức tạp về khai thác khoáng sản trái phép; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Cùng với đó, nhắc nhở các chủ mỏ chấp hành nghiêm việc cắm phao tiêu, xác định ranh giới mỏ, thực hiện nghiêm việc khai thác cát trong phạm vi mỏ đã được cấp phép; đồng thời lập chốt, căng chòi, cử cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24 giờ để truy quét cát tặc. Ngoài ra, lực lượng công an huyện còn lập đường dây nóng và công khai số điện thoại để Nhân dân tố giác kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; tham mưu cho chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 3 vụ, 7 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép tại sông Chu thuộc địa phận các xã Thiệu Toán, Tân Châu và thị trấn Thiệu Hóa; tham mưu cho chủ tịch UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tang vật vi phạm nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền gần 800 triệu đồng.

Thời gian tới, Công an huyện Thiệu Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác, chế biến khoáng sản; tiếp tục mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện những vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát tại các mỏ khai thác đã được cấp phép; kiến nghị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ vi phạm, không đảm bảo an ninh trật tự; tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện khai thác cát trái phép, các chủ phương tiện vận chuyển, khai thác thực hiện không đúng các quy định về an toàn giao thông đường thủy, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ... không để tình trạng các phương tiện, bến bãi hoạt động vi phạm luồng, tuyến ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đê, kè, công trình thủy lợi, công trình giao thông trên tuyến đường thủy.

Bài và ảnh: Quốc Hương