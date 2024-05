Công an huyện Thạch Thành kịp thời ngăn chặn 15 vụ lừa đảo trên không gian mạng

Với mục tiêu chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn kịp thời không để tội phạm lừa đảo lợi dụng sự sơ hở, nhẹ dạ cả tin của người dân để chiếm đoạt tài sản, từ đầu tháng 4/2024 đến nay, do làm tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo nên Công an huyện Thạch Thành đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 15 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an huyện Thạch Thành tuyên truyền cho người dân về thủ đoạn của tội phạm lừa đảo.

Để mở rộng độ bao phủ của thông tin, tuyên truyền, Công an huyện Thạch Thành đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và huy động các cấp, các ngành nhất là đoàn thanh niên, hội phụ nữ tích cực vào cuộc phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Mặt khác chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn lập 200 nhóm Zalo, 26 trang Fanpape facebook, trong đó 100% công an xã, thị trấn đều có các nhóm Zalo kết nối trực tiếp với từng khu phố, địa bàn dân cư và người dân. Mọi thông tin liên quan đến tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng nói riêng đều được lực lượng Công an huyện, Công an xã cập nhật, đăng tải và chia sẻ kịp thời để người dân biết và cảnh giác, phòng ngừa.

Đối với các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn, Công an huyện đều chỉ đạo xây dựng video clip chia sẻ đến từng người dân để nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa. Do đó nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về chấp hành pháp luật và phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm đã được nâng lên rõ rệt. Quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng chục nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự. Trong đó, chỉ riêng với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng từ đầu tháng 4/2024 đến nay, Công an huyện Thạch Thành đã ngăn chặn kịp thời 15 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bảo vệ được gần 5 tỷ đồng của người dân.

Điển hình, khoảng 13 giờ ngày 3/5, ông T.N.S, sinh năm 1963 trú tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành nhận được một cuộc điện thoại lạ tự xưng cán bộ Công an Hà Nội đang điều tra vụ án, nghi vấn ông S có liên quan tới hành vi rửa tiền, yêu cầu hợp tác để điều tra. Sau đó, đối tượng thông báo ông S đang có tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng SCB chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện giao dịch với số tiền 6,8 tỷ đồng, có liên quan đến đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia và hành vi rửa tiền.

Tiếp theo, đối tượng này nối máy cho ông S gặp một đối tượng khác tự xưng là cán bộ của Bộ Công an đang điều tra vụ án, đề nghị ông S giữ bí mật cuộc trao đổi này và yêu cầu phối hợp xác minh, làm rõ nội dung sự việc trên. Sau khi nghe ông S trình bày là không liên quan đến các hành vi nói trên thì đối tượng yêu cầu ông S chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng cho các đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xác minh, nếu không phát hiện các vấn đề gì thì số tiền trên sẽ được chuyển lại cho ông sau một đến hai ngày. Nếu không hợp tác thì sẽ ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với ông S.

Lúc đầu khi mới nhận được thông tin, ông S rất hoang mang, lo lắng, nhưng khi trấn tĩnh lại ông thấy các đối tượng có nhiều hành vi, cách thức tương tự như thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo mà Công an xã Ngọc Trạo thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và Zalo nên ông S đã không làm theo yêu cầu của các đối tượng mà đến Công an xã Ngọc Trạo báo cáo nội dung sự việc trên.

Tương tự là trường hợp của chị N.T.B ở xã Thành Hưng cũng bị các đối tượng gọi điện thoại tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội nói chị đang “dính” vào một vụ lừa đảo tại Hà Nội và yêu cầu chị chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản để chúng “giúp đỡ” nếu không sẽ vướng vào luật pháp. Hoảng sợ nhưng rồi chị cũng kịp trấn tĩnh lại và gọi điện báo cho Công an xã Thành Hưng để được giúp đỡ. Sau khi nghe CBCS Công an xã giải thích đây là thủ đoạn lừa đảo của tội phạm nên chị B mới yên tâm và không gửi tiền cho bọn chúng.

Hiện nay, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Việc Công an huyện Thạch thành liên tiếp phát hiện và ngăn chặn kịp thời hàng chục vụ lừa đảo trên không gian mạng thời gian qua không chỉ thể hiện quyết tâm và sự cố gắng nỗ lực của lực lượng Công an trong việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm mà còn thể hiện hiệu quả và những giải pháp đúng đắn của Công an huyện trong việc đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm theo phương châm “nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ, xuyên suốt và đến được với người dân”.

Thái Thanh (CTV)