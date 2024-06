Công an huyện Quan Sơn tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy

Thời gian qua cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quan Sơn luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Công an huyện Quan Sơn tuyên truyền phòng, chống ma túy. Bài và ảnh: Nguyễn Cường

Xác định công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, Công an huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kế hoạch đảm bảo an ninh - trật tự (ANTT); phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy; tác hại của việc sử dụng ma túy; cách nhận biết, phân biệt các loại ma túy; các dấu hiệu người nghiện và giải pháp phòng, chống ma túy. Từ năm 2023 đến nay Công an huyện và công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức 62 hội nghị tuyên truyền về tác hại ma túy với 7.600 lượt người tham gia; treo 48 pano, áp phích, phát gần 4.000 tờ rơi... Thông qua tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức của Nhân dân và tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các hoạt động của tội phạm ma túy.

Bên cạnh đó, công an các xã, thị trấn đã tiến hành gọi hỏi cảm hóa, giáo dục 500 lượt đối tượng liên quan đến ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 6 người; vận động 12 người điều trị nghiện bằng thuốc thay thế. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đảm bảo ANTT, không để các đối tượng lợi dụng để sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy.

Thượng tá Lê Đình Minh, Phó Trưởng Công an huyện Quan Sơn cho biết: Công an huyện đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, trong đó chú trọng công tác bám, nắm địa bàn, chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay đấu tranh với các loại tội phạm ma túy. Vì vậy, Nhân dân đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy và bước đầu đạt những kết quả rất đáng ghi nhận. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 9 vụ với 24 đối tượng, thu giữ 2,509g heroin, 1,991g ma túy tổng hợp và 1.309 viên hồng phiến.

Thời gian tới, Công an huyện Quan Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là các đối tượng thanh, thiếu niên về tác hại của ma túy. Chỉ đạo đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn bám sát địa bàn phát hiện các đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật. Quan tâm giới thiệu việc làm, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, qua đó góp phần phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy, giữ vững ANTT mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Nguyễn Cường