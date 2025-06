Chuyên gia: Mưa lũ ở khu vực Trung Bộ giữa mùa Hè là hiếm gặp, bất thường

Theo chuyên gia Mai Văn Khiêm, mưa lũ ở Trung Bộ mấy ngày qua là hiện tượng mưa bất thường và hiếm gặp - có thể nói là chưa từng gặp trong tháng Sáu - tháng chính của mùa Hè.

Nhiều ngôi nhà tại thị xã Quảng Trị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Chiều tối 13/6, trao đổi với phóng viên TTXVN về tình hình mưa lũ được nhiều người cho là rất cực đoan và bất thường ở khu vực miền Trung trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 1 (tên quốc tế là WUTIP), Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết đợt mưa lũ từ đêm 11-13/6 tại khu vực trên được đánh giá là hiếm gặp.

Đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn, sông Bồ, sông Vu Gia được quan trắc là cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây so với cùng kỳ.

Theo ông Mai Văn Khiêm, trong ngày 12/6, một số trạm khí tượng truyền thống ở Trung Trung Bộ đã ghi nhận lượng mưa trong ngày vượt giá trị lịch sử cùng kỳ tháng Sáu.

Cụ thể, từ ngày 11 đến 13 giờ ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ có tổng lượng mưa phổ biến từ 250-400mm, riêng các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị-Đà Nẵng có tổng lượng mưa trong 3 ngày phổ biến từ 300-650mm, có nơi cao hơn như Nam Đông (thành phố Huế) 768mm.

“Đáng chú ý là ngày 12/6, tại Nam Đông có lượng mưa 559mm vượt giá trị lịch sử trước đó là 411mm vào ngày 25/6/1983,” ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.

Cùng với đó, trong ngày 11 và 12/6, nhiều trạm đo mưa tự động tại khu vực trên đã ghi nhận lượng mưa tích lũy với cường suất lớn trong khoảng thời gian ngắn. Tổng số có 32 trạm đo mưa tự động có lượng mưa tích lũy trong 6 giờ là trên 200mm, đặc biệt tại khu vực 2 thành phố Huế và Đà Nẵng. Lượng mưa lớn nhất trong 6 giờ tại trạm Bạch Mã (thành phố Huế) là 319,4mm.

Lý giải về nguyên nhân gây mưa lớn bất thường, ông Mai Văn Khiêm cho rằng do ảnh hưởng của rìa phía Tây hoàn lưu bão số 1 nên từ đêm 10/6 đến sáng 13/6 trên địa bàn thành phố Huế đã có mưa rất to và đặc biệt to.

"Đây là lượng mưa lớn lịch sử tháng 6 tại Huế, đặc biệt, lượng mưa tại trạm Bạch Mã đạt 884,2mm. Riêng lượng mưa ngày 12/6 ở hầu hết các địa phương đều vượt giá trị kỷ lục về lượng mưa lớn nhất ngày kể từ năm 1976 đến nay. Đây cũng là hiện tượng mưa bất thường và hiếm gặp - có thể nói là chưa từng gặp trong tháng Sáu - tháng chính của mùa Hè," ông Mai Văn Khiêm chia sẻ.

Đề cập đến hiện trạng lũ khu vực miền Trung cũng như diễn biến lũ thời gian tới, ông Khiêm cho hay từ đêm ngày 11-13/6, trên các sông từ Nam Quảng Bình đến Quảng Nam đã xuất hiện 1 đợt lũ lớn. Đợt lũ này đã gây ngập sâu tại các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ (Quảng Bình); Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh, thành phố Đông Hà (Quảng Trị); Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang (thành phố Huế).

Dự báo trong những giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang tiếp tục lên chậm và cao hơn báo động 3 từ 0,2-0,3m, sau đó xuống. Ngập lụt tại huyện Lệ Thủy kéo dài 2-3 ngày tới. Trong 12-24 giờ tới, lũ trên các sông khác từ Quảng Bình đến Quảng Nam dao động ở mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2; ngập lụt tại các tỉnh, thành phố giảm dần.

Bão số 1 mặc dù không ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam nhưng hoàn lưu bão rộng đã gây ra một đợt mưa lớn ở Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Mưa dồn dập với cường suất lớn đã gây ra lũ lớn và ngập lụt ở nhiều tỉnh, thành phố thuộc các khu vực trên./.

Theo Vietnam+