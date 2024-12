Chuyển đổi số ở xã miền núi Cẩm Thạch

Là xã miền núi còn nhiều khó khăn, những năm qua Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Cẩm Thạch (Cẩm Thủy) đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS), bước đầu đạt được những kết quả tích cực, giúp người dân làm chủ công nghệ, thu hẹp khoảng cách số giữa miền núi với miền xuôi.

Mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” tại xã Cẩm Thạch đang mang lại hiệu quả tích cực.

Để đáp ứng các tiêu chí CĐS, xã Cẩm Thạch đã chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng mạng internet; 100% cán bộ, công chức xã được trang bị máy tính kết nối mạng internet băng thông rộng phục vụ công tác chuyên môn; 7/7 nhà văn hóa thôn được trang bị tivi thông minh có kết nối internet; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối thông suốt từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh và Trung ương; hệ thống truyền thanh không dây góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương... Ngoài ra, UBND xã đã thiết lập các điểm phát wifi miễn phí tại UBND xã, hội trường xã, 7/7 nhà văn hóa thôn...

Tại bộ phận “một cửa” xã Cẩm Thạch mọi người dân khi đến làm các thủ tục hành chính đều được hướng dẫn tận tình cách thức làm hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến... tạo sự hài lòng trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tích cực thực hiện CĐS giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, cải thiện dịch vụ công, giúp giảm ách tắc và phục vụ nhu cầu của người dân hiệu quả hơn, từ đó góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Đến nay, xã Cẩm Thạch đã sử dụng có hiệu quả hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (TD-Office); hệ thống Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử; sử dụng chữ ký số chuyên dùng... tạo thành hệ thống liên thông trong việc gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử. 100% văn bản được tạo lập, xử lý, ký số và phát hành trên môi trường điện tử, tất cả đều được số hóa, lưu trữ, luân chuyển, xử lý trên phần mềm...

Chị Võ Thị Thu Hường, công chức tư pháp - hộ tịch xã Cẩm Thạch chia sẻ: Xã đã hoàn thành 100% số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp - hộ tịch trước ngày 31/11/2024. Khi người dân đến làm các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch sẽ được hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và trả kết quả trực tuyến. Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh và người dân về CĐS trong hoạt động mua bán, phân phối hàng hóa trên môi trường mạng. Hiện nay, 100% doanh nghiệp đã sử dụng chữ ký số và phần mềm kế toán điện tử, triển khai sử dụng hóa đơn điện tử... UBND xã phối hợp với các đơn vị viễn thông, phòng chức năng Sở Thông tin và Truyền thông mở lớp tập huấn hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kết nối đưa hàng hóa, dịch vụ lên sàn thương mại điện tử. Đến nay xã đã có 2 sản phẩm OCOP 3 sao được đưa lên sàn thương mại điện tử.

Xã Cẩm Thạch cũng đã thực hiện thành công nhiều mô hình CĐS tiêu biểu, nổi bật như: Mô hình “Xây dựng chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”; mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”... Từ khi triển khai thực hiện mô hình “Xây dựng chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” đến nay, UBND xã đã gửi 2 thư cảm ơn, 205 thư chúc mừng những gia đình có việc hỷ, đón thành viên mới sinh; 34 thư chia buồn với những gia đình không may có người qua đời và 6 thư xin lỗi trong quá trình chậm giải quyết thủ tục hành chính.

Từ nguồn xã hội hóa và ngân sách xã, UBND xã đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại 36 điểm với 38 mắt camera giám sát đến 7/7 thôn và các khu vực trọng điểm của xã.

Đại úy Nguyễn Thị Thương, Phó trưởng Công an xã Cẩm Thạch, cho biết: Từ khi có hệ thống camera giám sát, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã ổn định hơn trước. Tình trạng trộm cắp vặt giảm rõ rệt, ý thức chấp hành luật an toàn giao thông được nâng lên; công tác điều tra tội phạm thuận lợi hơn... được bà con Nhân dân ghi nhận, tin tưởng.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CĐS, tuy nhiên với quyết tâm cao, cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, Cẩm Thạch đã hoàn thành các tiêu chí CĐS trong năm 2023, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch Nguyễn Văn Dũng chia sẻ: “Xác định CĐS là xu thế tất yếu, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chúng tôi đã thực hiện nhiều giải pháp để “hóa giải” khó khăn, trở ngại, quyết tâm CĐS vì sự phát triển bền vững”.

Bài và ảnh: Linh Hương