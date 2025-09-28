Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại các phường Hải Bình, Tĩnh Gia

Sáng 28/9, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi) tại phường Hải Bình và phường Tĩnh Gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại phường Tĩnh Gia.

Cùng đi kiểm tra có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Xây dựng, các đơn vị chức năng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Cảng cá Lạch Bạng, phường Hải Bình.

Tại phường Hải Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực tế tại Cảng cá Lạch Bạng; công tác bố trí phòng ở, điều kiện sinh hoạt phục vụ di dân tại Trường Mầm non Hải Bình.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo tình hình, phương án phòng, chống bão, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh lưu ý chính quyền địa phương và ngành chức năng cần chủ động làm tốt công tác kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu, trách trú bão an toàn; tuyệt đối không để người dân ở lại tàu thuyền khi bão đổ bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại Cảng cá Lạch Bạng, phường Hải Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu chính quyền địa phương, ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật và thông báo thường xuyên thông tin, diễn biến của bão số 10 đến các tầng lớp Nhân dân để chủ động phòng, chống. Nhiệm vụ này cần được thực hiện bằng nhiều hình thức như qua mạng xã hội Zalo, Facebook; qua hệ thống loa truyền thanh hoặc bằng hình thức xe lưu động trên tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Đồng thời, địa phương tập trung thực hiện tốt phương án di dời dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Việc di dời dân phải được thực hiện xong trước 15h ngày 28/9.

Chính quyền địa phương, ngành chức năng cần chuẩn bị tốt nhất các điều kiện sinh hoạt, nhu yếu phẩm phục vụ người dân tại nơi tránh trú bão. Phân công lực lượng ứng trực thường xuyên, liên tục, bảo đảm quân số, kịp thời ứng cứu, xử lý khi có sự cố; không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác trước mọi tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị các điều kiện di dân tại Trường Mầm non Hải Bình.

Thông tin từ phường Hải Bình cho biết, trên địa bàn phường có 202 tàu cá/1.150 lao động, tất cả đã vào bờ tránh trú bão an toàn. Địa phương có 185 ha nuôi trồng thủy sản đã được đắp bờ bao kiên cố; hệ thống đê bao được kiểm tra, bảo đảm an toàn. Hiện tại, phương án di dân từ khu vực không an toàn đến các điểm tập trung an toàn đã, đang được triển khai.

Lực lượng chức năng của phường đã đến tận các hộ dân có nhà ở chưa kiên cố để tuyên truyền và yêu cầu sẵn sàng di dời đến vị an toàn khi có lệnh. Đồng thời, làm việc với các hộ dân có nhà kiên cố từ 2 tầng trở lên nâng cao tinh thần “tương thân tương ái”, sẵn sàng hỗ trợ các hộ dân được ở nhờ và tránh trú khi bão đổ bộ vào đất liền...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại phường Tĩnh Gia.

Đến kiểm tra khu vực tránh trú bão phục vụ di dân thuộc Nhà văn hóa Tổ dân phố Sơn Hải, phường Tĩnh Gia, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao sự chủ động, vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và ngành chức năng trong việc chuẩn bị ứng phó với bão số 10. Đồng thời lưu ý, cùng với việc chủ động các phương án phòng, chống bão với phương châm “4 tại chỗ”, chính quyền địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn để tránh trú bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chủ động cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các phương án phòng, chống bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra các điều kiện di dân tại phường Tĩnh Gia.

Phường Tĩnh Gia có tổng số 33 hộ với 115 nhân khẩu trong diện di dân. Trong đó, Tổ dân phố Sơn Hải có 23 hộ, 87 nhân khẩu; Tổ dân phố Đông Hải có 4 hộ, 11 nhân khẩu; Tổ dân phố Thượng Hải, Xuân Tiến có 6 hộ, 17 nhân khẩu. Phần lớn các hộ dân đã được tuyên truyền, vận động chuyển đến nhà người thân để tránh trú bão.

Phong Sắc