Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2024 tại xã Hoằng Tiến

Sáng 9/8, tại xã Hoằng Tiến, Ban Chỉ đạo 138 huyện Hoằng Hóa và Ban Chỉ đạo an ninh trật tự (ANTT) xã Hoằng Tiến tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2024.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa cho cán bộ và Nhân dân xã Hoằng Tiến chúc mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Dự ngày hội có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, huyện Hoằng Hóa và đông đảo cán bộ, người dân xã Hoằng Tiến.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh cùng các đại biểu dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng đại biểu, cán bộ và Nhân dân xã Hoằng Tiến đã ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn xã.

Trong những năm qua tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Hoằng Tiến được giữ vững ổn định, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn cơ bản được kiềm chế. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đông đảo quần chúng Nhân dân hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều thành tích quan trọng.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến phát biểu khai mạc ngày hội.

Cán bộ, Nhân dân tham dự ngày hội.

Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó tạo sự lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia. Nhiều năm qua, Công an xã đã chủ động tham mưu chỉ đạo tổ chức xây dựng, duy trì hiệu quả 3 mô hình gồm: “Camera an ninh” phục vụ công tác theo dõi, nắm tình hình, giải quyết các vụ việc trên địa bàn; “Hội Cựu chiến binh tự quản về ANTT” và “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy” với 3 điểm chữa cháy công cộng được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2022 đến nay...

Đại diện nhân dân xã Hoằng Tiến phát biểu tại ngày hội.

Với những kết quả đạt được, tại ngày hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Hoằng Tiến đã phát biểu bày tỏ niềm vui, sự đồng tình, ủng hộ và thể hiện quyết tâm cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn trong thời gian tới.

Phát biểu chung vui với cấp ủy, chính quyền, cán bộ và Nhân dân xã Hoằng Tiến tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà cán bộ, Nhân dân xã Hoằng Tiến đã đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại ngày hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao Công an tỉnh, các đơn vị của Công an tỉnh đã phối hợp, chỉ đạo cùng với huyện Hoằng Hóa, xã Hoằng Tiến tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” với những hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa, đúng với mong muốn của người dân, nhất là việc tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân; hoạt động cấp đổi căn cước công dân cho người dân ngay trong ngày hội...

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tổ chức xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đều dựa vào sức mạnh và sự giúp đỡ to lớn của Nhân dân để thực hiện các phong trào cách mạng như: phong trào “Ba không”, “Phòng gian - Bảo mật”, “Bảo vệ trị an” và hiện nay là phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở mỗi đơn vị, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm hỏi sức khỏe người dân và các hoạt động của chính quyền địa phương, ngành chức năng tại ngày hội.

Trong không khí “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đang diễn ra sôi nổi ở các khu dân cư trong toàn tỉnh nói chung và xã Hoằng Tiến nói riêng, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cùng đông đảo Nhân dân trong toàn tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo về xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Trong đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”.

Cùng với đó tập trung đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tính gương mẫu đối với cán bộ, đảng viên về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống, thượng tôn pháp luật; vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực, tự giác hưởng ứng các phong trào xây dựng, bảo vệ an ninh; phải xác định rõ, bảo vệ, giữ gìn ANTT ở khu dân cư là bảo vệ an toàn, bình yên cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của cá nhân mình, gia đình mình và của mọi người, mọi gia đình trong khu dân cư. Vì vậy, từng cá nhân, từng hộ gia đình phải gương mẫu, nâng cao trách nhiệm, ý thức tự bảo vệ ANTT tránh tư tưởng phó mặc, coi đây là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Nhân dân, cán bộ xã Hoằng Tiến và các cá nhân tiêu biểu.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền cần có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác ở địa phương; củng cố vững chắc thế trận an ninh Nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả; có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển; tạo hiệu ứng cộng hưởng tích cực và sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị lực lượng công an tiếp tục hướng dẫn, triển khai, làm nòng cốt thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; thường xuyên đánh giá các mô hình hay, việc làm tốt, hiệu quả trong phong trào để nhân rộng trên địa bàn; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, ý nghĩa xây dựng mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường ổn định vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đề nghị Nhân dân thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” nói chung, phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” nói riêng; đồng thời tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác; quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư, hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kêu gọi cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân huyện Hoằng Hóa nói chung, xã Hoằng Tiến nói riêng đồng lòng, chung sức nâng cao hơn nữa chất lượng Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng huyện Hoằng Hóa giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, phát triển toàn diện và bền vững, cuộc sống của Nhân dân giàu có, văn minh, được bảo đảm an toàn.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ và Nhân dân xã Hoằng Tiến chúc mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Nhân dân, cán bộ xã Hoằng Tiến và các cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; trao quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đại diện lãnh đạo huyện Hoằng Hóa trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Hoằng Hóa cũng trao tặng giấy khen và nhiều phần quà ý nghĩa cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Phong Sắc