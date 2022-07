Tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 11-7-2022

Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 quy định như sau: * Từ ngày 11-7-2022 đến hết 31-12-2022: Áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường như sau: - Đối với xăng (trừ etanol) là 1.000 đồng/lít (giảm 50% so với quy định trước đây tại NQ 18/2022/UBTVQH15, từ 2.000 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít); - Đối với dầu diesel là 500 đồng/lít (giảm 50% so với trước, từ 1.000 đồng/lít xuống 500 đồng/lít) - Đối với dầu mazut, dầu nhờn là 300 đồng/lít (giảm 70% so với trước, từ 1.000 đồng/lít xuống 300 đồng/lít); - Đối với mỡ nhờn là 300 đồng/kg (giảm 70% so với trước, từ 1.000 đồng/kg xuống 300 đồng/kg); - Đối với dầu hỏa là 300 đồng/lít (giữ nguyên như trước); - Đối với nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít (giảm 30% so với quy định trước đây tại Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31-12-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). * Từ ngày 1-1-2023: Mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng trở lại như trước khi áp dụng giảm thuế (Mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26-9-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Nghị Quyết nêu rõ giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.