8 tháng năm 2021, Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách Nhà nước 14.193 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ

8 tháng năm 2021, Ngành Thuế Thanh Hóa thu NSNN 14.193 tỷ đồng, đạt 86,7% dự toán giao, tăng 24,7% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 1.105 tỷ đồng, đạt 71,7% dự toán giao, tăng 19,4% so với cùng kỳ.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Những tháng đầu năm 2021, ngành Thuế đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, UBND cấp huyện thực hiện quyết liệt các biện pháp cụ thể gắn với trách nhiệm, thời gian hoàn thành nộp vào NSNN đối với tiền sử dụng đất trong tài khoản tạm giữ của các UBND cấp huyện; các dự án trúng đấu giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất... Cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp có hiệu quả với cơ quan thuế trong thu nợ đọng, nhất là tiền sử dụng đất; các doanh nghiệp có dự án đầu tư mới nhưng đang nợ tiền thuế phải nộp vào NSNN trước khi được chấp thuận chủ trương đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Công nhân Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn trong ca sản xuất.

8 tháng năm 2021, ngành Thuế thu NSNN 14.193 tỷ đồng, đạt 86,7% dự toán giao, tăng 24,7% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 1.105 tỷ đồng, đạt 71,7% dự toán giao, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Thu ở một số doanh nghiệp trọng điểm, như: Công ty TNHH 1 TV thuốc lá Thanh Hóa, nộp 384 tỷ đồng, đạt 84,3% dự toán, tăng 141,18% so cùng kỳ; Công ty CP Bia Thanh Hóa, nộp ngân sách 149 tỷ đồng, đạt 59,3% so với dự toán giao, bằng 68,5%; Công ty CP xi măng Bỉm Sơn, nộp ngân sách 69 tỷ đồng, đạt 55% so với dự toán, tăng 28,8% cùng kỳ…Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, nộp ngân sách2.747 tỷ đồng, đạt 91,6% dự toán giao, tăng 37% so cùng kỳ; trong đó, Công ty TNHH Lọc dầu Nghi Sơn, nộp ngân sách 2.184 tỷ đồng, đạt 104% dự toán giao, tăng 66,1%.Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, nộp ngân sách 1.257 tỷ đồng, đạt 66,2% dự toán giao, tăng 19,2%...;thuế thu nhập cá nhân, nộp ngân sách 594 tỷ đồng, đạt 84,8% dự toángiao, bằng 98,5% so với cùng kỳ.

Dây chuyền chiết bia chai của Công ty CP Bia Thanh Hóa.

Thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục thực hiện các giải pháp để thu thuế theo từng lĩnh vực, sắc thuế, địa bàn thu, để hoàn thành vượt mức thu NSNN năm 2021 được giao. Cục Thuế làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; các dự án ghi thu - ghi chi, nợ tiền thuê đất để thu NSNN. Đồng thời, tập trung thu số thuế phát sinh và số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn đã đến thời hạn phải nộp vào NSNN. Căn cứ danh sách công trình xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách cấp xã, các công trình do ngân sách tỉnh quản lý đã giải ngân, thanh toán cho nhà thầu xây dựng do các chủ đầu tư cung cấp để rà soát việc kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản.

Xuân Hùng