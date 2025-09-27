Chính quyền và người dân Thanh Hóa chủ động, quyết liệt phòng chống bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), chính quyền và người dân Thanh Hóa đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão. Hàng nghìn tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn, hàng trăm hộ dân được di dời, chính quyền và lực lượng vũ trang đang nỗ lực hỗ trợ người dân sẵn sàng ứng phó với cơn bão.

Video: Hình ảnh Chính quyền và người dân Thanh Hóa chủ động, quyết liệt phòng chống bão số 10.

Trong ngày 27/9, công tác phòng chống bão số 10 (Bualoi) tại các xã ven biển của Thanh Hóa đang diễn ra hết sức khẩn trương, quyết liệt.

Tại phường Sầm Sơn, hàng trăm tàu thuyền đã được đưa vào các âu tránh bão, thuyền nhỏ được kéo lên đường Hồ Xuân Hương. Ngư dân khẩn trương buộc dây, thu gọn ngư lưới cụ và dựng cọc chống để hạn chế thiệt hại do sóng to, gió lớn.

Tại xã Tiên Trang, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền, gia cố nhà cửa và di dời những hộ dân ở vùng ven biển, khu vực thấp trũng đến nơi an toàn.

Các tuyến đê, kè và công trình phòng chống thiên tai được kiểm tra, bố trí lực lượng trực 24/24. Người dân cũng chủ động chằng chống chuồng trại, thu hoạch hoa màu sớm để giảm thiểu thiệt hại khi bão số 10 đổ bộ.

Theo bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang, toàn xã hiện có gần 500 tàu thuyền, bè mảng đã được kêu gọi về nơi neo đậu an toàn.

Ngoài ra, xã Tiên Trang có khoảng hơn 800 nhân khẩu nằm trong vùng xung yếu nguy cơ cao, sẽ được di dời đến nhà người thân và các điểm tránh trú tại gia đình người thân và các trường mầm non. “Địa phương đã sẵn sàng mọi phương án sơ tán dân, hộ đê và chằng chống nhà cửa, tài sản. Chúng tôi luôn cố gắng triển khai khẩn trương để đảm bảo vừa bảo vệ tính mạng nhân dân, vừa giảm thiểu tối đa thiệt hại tài sản”, bà Huệ nhấn mạnh.

Lực lượng vũ trang trên địa bàn cũng được huy động tham gia ứng phó bão số 10. Đại tá Trần Xuân Trí, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 (Triệu Sơn), cho biết: “Chúng tôi đã cử 40 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến thôn Tân, xã Tiên Trang để vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, lực lượng cũng hỗ trợ bà con chằng chống tàu thuyền, gia cố nhà cửa, đặc biệt là giúp các hộ gia đình neo buộc các bè mảng lớn.”

Từng nhóm cán bộ, chiến sĩ cùng với chính quyền địa phương đã trực tiếp đến các hộ gia đình ven biển, khu vực nuôi trồng thủy sản và những điểm xung yếu để giúp người dân chằng chống nhà cửa, di chuyển tàu thuyền lên bờ, gia cố lồng bè nuôi hải sản.

Trong ngày 27/9 đã có hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân Thanh hóa vào nơi an toàn tránh trú bão số 10.

Ngư dân tất bật chằng buộc, gia cố lại những chiếc thuyền của mình trước bão.

Anh Nguyễn Văn Thắng, thôn Bắc, xã Tiên Trang cho biết: “Sau khi nghe thông tin bão số 10 sắp đổ bộ, gia đình tôi đã nhanh chóng đưa thuyền vào nơi neo đậu. Trong chiều nay đã hoàn thành việc chằng buộc tàu thuyền, thu dọn ngư cụ”.

Không chỉ tập trung cho công tác di dời dân và bảo đảm an toàn tàu thuyền, các địa phương ven biển Thanh Hóa đồng loạt triển khai công tác phòng chống bão.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, trong đó có Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành các công điện chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp ứng phó. Mục tiêu đặt ra là giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản khi bão đổ bộ.

Hoàng Đông - Phương Đỗ