Chạy taxi công nghệ, tài xế nên chọn hãng nào?

Không chỉ hưởng mức chia sẻ doanh thu khủng, lên tới 87%, đối tác tài xế của Xanh SM còn có cơ hội nâng cao lợi nhuận, hưởng những chính sách ưu đãi đặc biệt và đóng góp thực tế vào công cuộc chuyển đổi xanh.

“Tỷ lệ chia sẻ doanh thu mơ cũng không dám nghĩ tới”

Năm 2022, sau khi dừng công việc kinh doanh, anh Hoàng Trung Hiếu (Hà Nội) từng làm đối tác cho một hãng xe công nghệ nhưng thu nhập không như mong muốn. Thực tế, doanh thu mỗi chuyến xe, anh chỉ bỏ túi một phần nhỏ bởi chi phí cố định rất lớn.

“Doanh thu 10 đồng thì phải nộp cho hãng gần 3 đồng. Suốt thời gian dài, loạt phụ phí thời tiết xấu, giờ cao điểm, phí chờ lâu chúng tôi cũng chỉ được chia một phần nhỏ”, anh Hiếu nói.

Về khoản chi hàng tháng, riêng tiền xăng, mỗi tháng anh Hiếu phải tốn khoảng 6-7 triệu đồng. Ngoài ra, càng chạy nhiều, chiếc Hyundai i10 của anh lại càng ngốn tiền mỗi lần bảo dưỡng, sửa chữa. “Có những đợt bảo dưỡng, cố gắng tiết kiệm hết mức mà vẫn tốn 3-4 triệu đồng. Không bảo dưỡng thì thiếu an toàn cho mình và hành khách mà làm xong xác định tháng đó ‘thủng ví’”, anh Hiếu chia sẻ.

Trên một diễn đàn riêng dành cho những người chạy tài xế công nghệ, một thành viên tên Chiến Trần tổng kết sau quãng thời gian đã “chinh chiến” qua phần lớn các hãng gọi xe trên thị trường như Grab, Be, Gojek... Theo anh, đa phần các hãng đều có mức thu chiết khấu sàn sàn nhau, khoảng 25-26%, đồng nghĩa tài xế chỉ được nhận về 74-75% doanh thu. Đó là lý do, trong bảng xếp hạng các hãng gọi xe hiện tại, thành viên Chiến Trần đặt Xanh SM ở vị trí đầu bảng. Hãng này có mức chia sẻ doanh thu cao nhất thị trường, lên tới 80% dành cho tài xế.

Đặc biệt, Xanh SM mới đây triển khai chương trình “Mùa hè Xanh vì Tương lai xanh” với mức chia sẻ doanh thu cho đối tác tài xế lên tới 87% trong vòng 12 tháng kể từ ngày 01/06/2024. Điều này đồng nghĩa, Xanh SM chỉ nhận về 13% doanh thu, bằng một nửa so với các hãng trên thị trường hiện tại.

“Đây là tỷ lệ mơ ước mà cánh tài xế chạy dịch vụ chưa bao giờ nghĩ có thể đạt được”, thành viên Chiến Trần lên tiếng.

Chạy xe điện mang tới thu nhập ròng cao hơn cho tài xế

Không chỉ được lợi về khoản chia sẻ doanh thu, theo nhiều tài xế đã có kinh nghiệm sử dụng xe điện, trong quá trình sử dụng, người lái sẽ được tối đa hóa lợi nhuận bởi chi phí sử dụng với dòng xe xanh là vô cùng tiết kiệm.

Anh Nguyễn Khắc Minh, một trong những tài xế sử dụng VF 5 Plus tại TP.HCM cho hay, trung bình mỗi ngày anh chạy khoảng 160 km, mỗi tháng tổng cộng gần 5.000 km. Tính cả tiền sạc điện và thuê pin, chi phí hàng tháng của anh chưa tới 5 triệu đồng. Trong khi đó, với chiếc xe xăng trước đó, anh tính toán, chi phí đổ xăng hàng tháng của anh lên tới gần 10 triệu đồng, tức là gấp đôi so với VF 5 Plus. Nhiều tháng, số tiền đổ xăng có thể còn lớn hơn nếu anh nhận nhiều cuốc chạy nội thành giờ tan tầm. “Riêng tiền nhiên liệu, mỗi năm tôi tiết kiệm 50-60 triệu đồng”, anh Minh tính toán.

Về chi phí bảo dưỡng, vị tài xế khẳng định, các lần bảo dưỡng của anh chỉ tốn vài trăm nghìn đồng, trong khi tần suất phải bảo dưỡng rất thấp, hoàn toàn không như xe xăng. Tính tổng các khoản chi hàng tháng, theo lời anh Minh, xe điện là lựa chọn số 1 về kinh tế với giới tài xế.

Ngoài ra, vị tài xế cũng cho hay, khách đi xe rất thích những chiếc xe không khói bụi, không mùi xăng dầu và đặc biệt êm ái. Nhiều khách hàng sau một vài lần đi thử đã thành khách quen, thậm chí nhiều chuyến về quê, đi chơi cả gia đình đều đặc biệt liên lạc để nhờ đưa đón.

Với khả năng tiết kiệm vượt xa xe xăng, ngày càng nhiều tài xế lựa chọn xe điện làm phương tiện “kiếm cơm” cho bản thân và gia đình. Nhiều bác tài tính toán, kể cả chưa có xe, tài xế cũng được hỗ trợ mua trả góp xe điện với thời gian vay tối đa 8 năm, hỗ trợ vay cao nhất tới 80% giá xe và lãi suất cam kết, không lo thả nổi. Điều này có nghĩa nếu chọn VF 5 Plus làm xe chạy dịch vụ, chủ xe chỉ cần trả khoảng 100 triệu đồng là có thể sở hữu ngay xe, khoản gốc và lãi hàng tháng chỉ từ khoảng 5 triệu đồng.

“Tiền gốc và lãi mua xe chỉ bằng khoản tiết kiệm được khi chuyển từ xe xăng sang xe điện. Vậy thì vừa được xe mới, vừa không lo ảnh hưởng thu nhập, thậm chí thu nhập còn cải thiện nhiều”, tài xế tên Đình Trung, viết trên diễn đàn của giới tài xế công nghệ.

Trả lời báo chí mới đây, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM cũng khẳng định, các phương án đảm bảo tài chính cho tài xế đối tác đã được hãng tính toán chi tiết để tạo ra nguồn thu nhập trả gốc và lãi từ chính chiếc xe được nhận, từ đó thu hồi vốn và có thể sở hữu hoàn toàn chiếc xe chính chủ chỉ trong vòng 2 năm.

“Xanh SM muốn kéo các tài xế trên toàn quốc cùng hoà nhịp vào công cuộc chuyển đổi xanh, phát triển mạng lưới giao thông xanh”, ông Thanh nói.

Đặc biệt, không chỉ tạo điều kiện cho tài xế, Xanh SM mới đây đã giảm giá cước lên tới 15%. Cùng với các khuyến mãi, ưu đãi hiện hành, giá cước của Xanh SM đang ở mức tốt bậc nhất thị trường.

“Người dùng được hỗ trợ chi phí thì lượng khách sẽ tăng lên, cánh tài xế chúng tôi vốn được lợi về doanh thu trên từng cuốc xe, tiết kiệm được chi phí sử dụng, lại có thêm cơ hội tăng số lượng chuyến, có thêm nguồn thu. Đúng là lời hết mức”, tài khoản Đình Trung bình luận thêm.

Trong thời gian tới, bác tài này cho rằng, cơ hội sẽ mở rộng thêm với người làm nghề như anh bởi người dùng hiện tại rất quan tâm tới di chuyển xanh. Rất nhiều vị khách lên xe đều cho rằng, lựa chọn xe điện bởi muốn ủng hộ lối sống xanh, cho bản thân và cả gia đình. Khi nhận thức dần được nâng lên, thói quen của người tiêu dùng cũng đang thay đổi, kéo theo là là cơ hội tạo ra doanh thu tốt hơn những tài xế đã sớm bắt kịp xu hướng.

NL