Chả bò bà Tâm Đà Nẵng nói không với chất bảo quản và hàn the

Chả bò là một trong những đặc sản nổi tiếng của Đà Nẵng, được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon, độ dai giòn đặc trưng. Vậy làm thế nào để phân biệt và lựa chọn được chả bò sạch, đảm bảo an toàn sức khỏe? Ngay sau đây, chabobatam.vn sẽ bật mí cho bạn, tham khảo ngay nhé!

Chả bò bà Tâm thương hiệu nổi tiếng nhất Đà Nẵng

Chả bò Đà Nẵng không còn là món ăn xa lạ, bởi hầu như tỉnh thành nào cũng có. Tuy nhiên, khi nhắc đến chả bò thì Đà Nẵng vẫn là nơi được nhiều người đánh giá cao nhất nhờ hương vị đặc trưng và chất lượng vượt trội. Vị ngọt thanh, độ dai giòn vừa phải và hương thơm đậm đà chính là những yếu tố khiến chả bò nơi đây trở thành món đặc sản được nhiều người yêu thích.

Thế nhưng, giữa rất nhiều cơ sở sản xuất chả bò trên thị trường Đà Nẵng, mỗi nơi sẽ có cách chế biến và tiêu chuẩn riêng. Vì vậy, việc tìm một địa chỉ đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm luôn là điều mà nhiều người quan tâm... Nếu bạn đang băn khoăn lựa chọn, chả bò Bà Tâm là một trong những địa chỉ đáng tin cậy, được nhiều khách hàng tin tưởng nhờ cam kết chất lượng và sự an toàn trong từng sản phẩm.

Điểm đặc biệt giúp chả bò Bà Tâm luôn giữ vững danh tiếng chính là cam kết không hàn the, không chất bảo quản, không pha bột, chỉ sử dụng thịt bò nguyên chất để tạo nên hương vị thơm ngon đúng chuẩn. Chính sự tận tâm và nghiêm túc trong từng khâu chế biến đã giúp thương hiệu này khẳng định được uy tín trên thị trường.

Ngoài kinh doanh chả bò thì tại cở sở của Bà Tâm còn bán thêm cả bò khô Đà Nẵng, mực 1 nắng Đà Nẵng và chả cá cũng như mực khô... được khách hàng tin tưởng ủng hộ hàng ngày.

Mua chả bò bà Tâm – Đảm bảo chất lượng, trọn vẹn hương vị

Không chỉ nổi bật bởi sự an toàn và nguyên liệu sạch, chả bò bà Tâm còn ghi điểm với hương vị thơm ngon, phù hợp với khẩu vị của nhiều thực khách. Dưới đây là những yếu tố làm nên sự khác biệt của thương hiệu này:

Chả bò Bà Tâm được làm từ 100% thịt bò tươi ngon

Chả bò bà Tâm được làm từ thịt bò tươi loại 1, tuyển chọn kỹ lưỡng, không pha trộn thịt heo hay bột, đảm bảo độ dai giòn tự nhiên và vị ngọt thanh đặc trưng. Khi cắt ra, miếng chả có màu đỏ hồng đẹp mắt, mùi thơm nhẹ của thịt bò quyện cùng gia vị tiêu, tỏi.

Chính nhờ sự chỉnh chu trong từng công đoạn chế biến, chả bò Bà Tâm luôn được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, là lựa chọn hàng đầu để thưởng thức hoặc làm quà biếu.

Không chất bảo quản – Chả bò sạch, tươi ngon, an toàn

Trên thị trường, một số nơi có thể sử dụng phụ gia để điều chỉnh độ giòn dai hoặc bảo quản sản phẩm lâu hơn. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm giữ được hương vị tự nhiên và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Chả bò bà Tâm cam kết 100% không hàn the, không chất bảo quản, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng. Chả được chế biến theo phương pháp thủ công truyền thống, giữ được độ tươi ngon tự nhiên mà không cần đến bất kỳ phụ gia độc hại nào. Đây chính là lý do khiến nhiều thực khách luôn tin tưởng lựa chọn chả bò Bà Tâm.

Chả luôn mới trong ngày – Giao hàng nóng hổi

Chả bò Bà Tâm luôn đảm bảo được làm mới mỗi ngày, không để qua đêm hay trữ lâu trong tủ lạnh. Mỗi mẻ chả đều được sản xuất với số lượng vừa phải để giữ được độ tươi ngon khi đến tay khách hàng.

Khi nhận hàng, chả vẫn còn ấm nóng, thơm mùi lá chuối. Khi cắt ra, chả có độ đàn hồi vừa phải, màu đỏ hồng tự nhiên, tỏa hương thơm nhẹ của thịt bò và tiêu. Nhờ vậy, khách hàng có thể yên tâm thưởng thức chả bò tươi ngon đúng chuẩn, không lo bị khô hay mất vị.

Hương vị đậm đà – Phù hợp với mọi khẩu vị

Chả bò bà Tâm không chỉ được đánh giá cao về chất lượng mà còn chinh phục thực khách nhờ hương vị đậm đà, dễ ăn, phù hợp với nhiều khẩu vị khác nhau. Với công thức chế biến truyền thống, chả bò giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt bò nguyên chất, hòa quyện cùng chút cay nhẹ của tiêu, hương thơm đặc trưng của tỏi và nước mắm ngon. Sự cân bằng giữa các gia vị giúp miếng chả không quá mặn, không quá nhạt, mang đến cảm giác vừa miệng, dễ thưởng thức.

Nhờ hương vị hài hòa, chả bò có thể dùng kèm với nhiều món ăn khác nhau, từ bữa cơm gia đình đến các món ăn vặt hay tiệc tùng. Dù ăn kèm xôi, bánh mì, cơm nóng hay kết hợp với bún bò, mỳ Quảng, bánh cuốn, chả bò vẫn giữ được độ thơm ngon đặc trưng. Với cách chế biến tự nhiên, không sử dụng hàn the hay chất bảo quản, chả bò Bà Tâm phù hợp với cả người lớn tuổi, trẻ nhỏ hay những ai ưa chuộng thực phẩm sạch, an toàn.

Địa chỉ cơ sở chả bò Bà Tâm Đà Nẵng

Bất kỳ làm món gì cũng vậy, nguồn nguyên liệu ngon thì món ăn mới ngon. Để mua được chả bò không khó vì có rất nhiều cơ sở bán. Một số nơi có thể điều chỉnh công thức bằng cách bổ sung nguyên liệu khác để tối ưu chi phí và bảo quản được lâu hơn.

Chả bò Bà Tâm được làm hoàn toàn từ 100% thịt bò tươi loại 1, không trộn thịt heo, không pha bột, không chất phụ gia, hàn the hay chất bảo quản. Chả ra lò thơm vị đậm đà. Ăn giòn dai, rất thích hợp để chế biến các món ăn.

- Giá bán: 280.000đ/kg (loại 1) và 320.000đ/kg (loại đặc biệt), mua 2kg free ship nội thành Đà Nẵng. Bạn có nhu cầu mua liên hệ trực tiếp hotline 0977.939.509 để đặt chả bò nhé.

