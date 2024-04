Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo hướng dẫn cài đặt ứng dụng VneID

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng xuất hiện tình trạng giả mạo lực lượng Công an gọi điện thoại cho người dân yêu cầu cài đặt, hướng dẫn cập nhập, sử dụng ứng dụng VneID nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại di động và chiếm đoạt tài sản trong ứng dụng ngân hàng điện tử.

Công an Thanh Hóa hướng dẫn trực tiếp người dân cài đặt VneID và tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến ứng dụng này.

Cách đây ít ngày, chị Thiều Thị Yến, xã Thọ Lâm (Thọ Xuân) nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, tự xưng là cán bộ Công an huyện Thọ Xuân và thông báo tài khoản định danh mức độ 2 của chị đã bị trùng với 2 người khác, đồng thời hướng dẫn chị Yến cách khắc phục. Do nghi ngờ nên chị Yến đã đến ngay Công an xã Thọ Lâm để trình báo. Sau khi được các đồng chí Công an xã kiểm tra, đối chiếu thông tin thì được biết, tài khoản định danh mức độ 2 của chị không bị trùng thông tin với công dân nào khác.

Tương tự, trường hợp của anh Hoàng Văn Phong, xã Trường Sơn (Nông Cống) cũng nhận được một cuộc điện thoại từ đối tượng tự xưng là công an và yêu cầu anh Phong làm theo hướng dẫn để cài đặt lại định danh điện tử mức độ 2. Do đã được tuyên truyền, cảnh báo nên anh Phong đã không làm theo và đến Cơ quan Công an để trình báo sự việc.

Thực tế thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nhận được các cuộc gọi với nội dung liên quan đến hướng dẫn cài đặt, kích hoạt hoặc khắc phục lỗi của tài khoản định danh điện tử. Riêng trên địa bàn huyện Thọ Xuân, Công an huyện đã tiếp nhận thông tin của 5 trường hợp công dân đi làm ăn xa gọi điện về đường dây nóng, phản ánh việc bị các đối tượng giả danh Công an huyện Thọ Xuân gọi điện thông báo tài khoản định danh điện tử bị lỗi và yêu cầu lên Công an huyện hoặc hướng dẫn cách khắc phục. Trong số đó có trường hợp đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động phòng ngừa và tránh bị mắc bẫy lừa đảo, cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, các đường link lạ; không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại cho người khác. Lực lượng Công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân, không hướng dẫn kích hoạt qua điện thoại.

Khi gặp các tình huống có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho lực lượng Công an để kịp thời điều tra làm rõ. Trong trường hợp nghi ngờ điện thoại bị chiếm quyền điều khiển từ xa, người dân phải lập tức xóa các ứng dụng lạ đã cài đặt, khóa tạm thời các tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tháo sim điện thoại khỏi máy và khôi phục lại cài đặt gốc của thiết bị hoặc báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Quốc Hương- Hà Phương